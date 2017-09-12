افتتاح كوبرى الاتصال جنوب بورسعيد.. أكتوبر المقبل

بورسعيد- أمانى العزازى قام اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بجولة تفقدية؛ لمتابعة سير العمل بمشروع إنشاء كوبري قناة الاتصال والذي يربط مدينة بورسعيد بثلاث نقاط مهمة، هي المنطقة الصناعية والمنطقة السكنية بالحي الإماراتي، ومحور 30 يونيو.ويتم تنفيذ الكوبري بحمولة 90 طنًّا، وبطول 220 مترًا

بورسعيد- أمانى العزازى

قام اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بجولة تفقدية؛ لمتابعة سير العمل بمشروع إنشاء كوبري قناة الاتصال والذي يربط مدينة بورسعيد بثلاث نقاط مهمة، هي المنطقة الصناعية والمنطقة السكنية بالحي الإماراتي، ومحور 30 يونيو.





ويتم تنفيذ الكوبري بحمولة 90 طنًّا، وبطول 220 مترًا، وعرض 28 مترًا، بعدد 6 حارات لكل اتجاه.

وحدد محافظ بورسعيد أعياد أكتوبر المقبل موعدًا نهائيًّا للانتهاء من إنشاء الكوبري. وأضاف أن الكوبري سيعمل كثيرًا على توفير الوقت والجهد ويعد واحدًا من أهم مصادر الجذب للمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.

وأضاف المحافظ أن منطقة الحي الإماراتي ستكون واحدة من المناطق الواعدة والمتميزة، وتم تنفيذ الكوبرى فى إطار مجموعة من الخدمات المتكاملة بالمشروع، والتي تتضمن إقامة الكوبري ومجمع الخدمات ودُور حضانة ومركز للشباب، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على توفير كل سبل الراحة والخدمات للمقيمين بالمشروع السكنى كأول كومباوند يقع خارج الكتلة العمرانية لبورسعيد فى اتجاه الجنوب.