افتتاح كليات هندسة وإدارة أعمال بالجامعة اليابانية

هاجر عمرانأعلنت سفارة اليابان اليوم افتتاح كليات الهندسة وإدارة الأعمال فى الجامعة المصرية اليابانية المعروفة باسم e-just لاول مرة لطلبة البكالوريوس .ووفق بيانات وزعتها السفارة قبيل مؤتمر للإعلان عن ذلك، تشمل كليات الهندسة 8 أقسام محددة هى الالكترونيات و الاتصالات و علوم الحاسب الالى والقو

هاجر عمران

أعلنت سفارة اليابان اليوم افتتاح كليات الهندسة وإدارة الأعمال فى الجامعة المصرية اليابانية المعروفة باسم e-just لاول مرة لطلبة البكالوريوس .

ووفق بيانات وزعتها السفارة قبيل مؤتمر للإعلان عن ذلك، تشمل كليات الهندسة 8 أقسام محددة هى الالكترونيات و الاتصالات و علوم الحاسب الالى والقوى الكهربائية و الصناعية و علوم المواد وهندسة الميكاترونيات والهندسة الكيمائية والبتروكيمائية وأخيرا هندسة مصادر الطاقة.

وأصافت البيانات أن كليات إدارة الأعمال الدولية والإنسانيات تشمل برنامج المحاسبة وتكنولوجيا المعلومات إلى جانب برنامج إدارة الموارد البشرية.

وأكدت أن الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة هو 85% للثانوية العامة وما يعادلها من علمى رياضيات فقط بينما الحد الأدنى للقبول في كليات إدارة الأعمال هو 75% علمى علوم وما يعادلها و 70% للرياضيات والادبى و65%لمدارس STEM.

وتشترط الجامعة حصول المتقدم على المستوى 6 فى شهادات الايلتس او 60% للتوفل واجتياز اختبار لغة انجليزية داخل الجامعة.

