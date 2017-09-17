افتتاح قمة التحالف العالمي للأديان من أجل السلام بسيول

حافظ محمود _ العاصمة الكورية الجنوبية سيول"الأمم المتحدة قد أسست من أجل السلام لكن هذا لن يتحقق حتى الآن؛ وعلينا اليوم أن نسعى لجعل المنظمة الأممية تتبنى وثيقة إعلان السلام ووقف الحروب لتحقيق السلام المرجو"، هذا ما أكده "مان هي لي" رئيس منظمة hwpl، اليوم، في افتتاح قمة "التحالف العالمي للأديان من



حافظ محمود _ العاصمة الكورية الجنوبية سيول

“الأمم المتحدة قد أسست من أجل السلام لكن هذا لن يتحقق حتى الآن؛ وعلينا اليوم أن نسعى لجعل المنظمة الأممية تتبنى وثيقة إعلان السلام ووقف الحروب لتحقيق السلام المرجو”، هذا ما أكده “مان هي لي” رئيس منظمة hwpl، اليوم، في افتتاح قمة “التحالف العالمي للأديان من أجل السلام (warp)”، والتي تقام في العاصمة الكورية الجنوبية سيول في الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر الحالى.

وأكد “لي” أن دفع الأمم المتحدة لإقرار وثيقة “إعلان السلام ووقف الحروب” لا يمكن أن يكون نتاج عمل رجل واحد، بل هي مهمة كل من يرجو أن يسود السلام ربوع العالم؛ موضحا أنه قام حتى الآن بأكثر من 25 جولة عالمية لإقرار مبادئ السلام.

ويعقد الاحتفال السنوي لقمة التحالف العالمي للأديان من أجل السلام في سيول منذ عام 2014، وتستضيفه “مؤسسة الثقافة السماوية والسلام العالمي (hwpl)” بالإضافة إلى “الجماعة النسائية الدولية (Iwpg)، و”الجماعة الشبابية الدولية السلام ( ipwg)”.

ويشارك في الاحتفال السنوي الثالث هذا العام أكثر من 1000 شخصية عالمية من 120 بلدا؛ ويشارك من مصر عدد من الشخصيات، منهم المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية السابق، والدكتور عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا؛ والدكتور محمد الدقاق العميد الأسبق لحقوق الإسكندرية؛ والسفير محمد العرابي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب؛ والسفيرة مرفت التلاوي رئيس منظمة المرأة العربية؛ ود. حنان يوسف أستاذ الإعلام ورئيس المنظمة العربية للحوار والتعاون الدولي.