افتتاح قسم الضفائر الكهربائية بمدرسة زويل الصناعية ببورسعيد

أمانى العزازىافتتحت شركة اس اى وايرنج سيستمز ايجيبت لتصنيع الضفائر الكهربيه قسما جديدا للكهرباء وتجميع الضفائر الكهربائية بمدرسة أحمد زويل الفنيه الصناعية بنات، وذلك فى اطار خطة الدوله لتطبيق منظومة التعليم المزدوج وربط التعليم بسوق العمل ضمن الدور المجتمعي الذي تقوم به الشركة وذلك بحضور الدكتور أ

أمانى العزازى

افتتحت شركة اس اى وايرنج سيستمز ايجيبت لتصنيع الضفائر الكهربيه قسما جديدا للكهرباء وتجميع الضفائر الكهربائية بمدرسة أحمد زويل الفنيه الصناعية بنات، وذلك فى اطار خطة الدوله لتطبيق منظومة التعليم المزدوج وربط التعليم بسوق العمل ضمن الدور المجتمعي الذي تقوم به الشركة وذلك بحضور الدكتور أحمد جابر مستشار رئيس مجلس الوزراء وبصحبته المهندس كامل ابو زهرة السكرتير العام لمحافظة بورسعيد والدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم ونجلاء إدوارد مقررة فرع المجلس القومي للمرأة والمهندس محمد سعد مدير التعليم الصناعي ومجدى كمال رئيس جمعية مستثمري بورسعيد وعدد من القيادات التنفيذية والتعليمية بالمحافظة.

كما تم تكريم اوائل الطلبة بالمدرسة لدورهم المشرف في الانتظام في التدريب داخل المصنع وكذلك تفوقهم خلال العام الدراسي السابق.

وأكدت سلمى ماجد نائب رئيس مجلس ادارة الشركه انه تم تسليم الدفعة الجديدة من طلاب القسم الزي الخاص بالتدريبات العملية داخل الورش لاقسام الالكترونيات وقسم تجميع الضفائر الكهربائية للسيارات وذلك فى اطار احتفالات بورسعيد باعياد اكتوبر.

يذكر أن شركة الضفائر تقوم بتجهيز بعض الفصول بالمدارس الفنيه بالمحافظه لتدريب طلابها وفق منهج دراسي متكامل على طبيعة تخصص تصنيع الضفيره الكهربيه وتدريب الطلاب بالشركه ومنحهم حافز تدريبي تمهيدا لالحاقهم بالعمل بالشركه بعد التخرج.