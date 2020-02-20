افتتاح قرية نويبع السياحية بعد تطويرها.. والبوابة للتنمية تعد خطة تسويقية (صور)

تهدف القرية الى تنشيط السياحة فى جنوب سيناء وإستقطاب أفواجاً من السائحين العرب والأجانب ، بحسب شركة سيناء للفنادق

افتتحت شركة سيناء للفنادق ونوادي الغوص قرية نويبع السياحية بعد تطويرها وتجديدها لتكون منتجع كلوب (club) كأول منشأة سياحية فى مدينة نويبع بجنوب سيناء، وذلك اليوم الخميس.

وتفقد محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، القرية وعدد من مشروعات، الطرق ومحطة تحلية مياه البحر بطاقة ١٥ ألف م٣، والتي سيتم الانتهاء منها أواخر عام ٢٠٢٠ لحل مشكلة مياه الشرب في نويبع وتوفير مياه الشرب بصفة دائمة ودفع عجلة التنمية. محافظ جنوب سيناء يتفقد القرية

ويأتي الاحتفال بالافتتاح الذي يمتد حتى غدا الجمعة في إطار الذكرى ٣١ لاسترداد طابا ، بحسب بيان من شركة سيناء للفنادق.

كما تفقد محافظ جنوب سيناء، أعمال ورفع كفاءة لفندق كلوب نويبع والذي يستعد لاستقبال الوفود السياحية كبداية في تدفق الحركة السياحية في نويبع . المحافظ يتوسط العاملين بالقرية

وتعد قرية وكلوب نويبع الأضخم من حيث المساحة وعدد الغرف بجانب الأنشطة والخدمات السياحية المتنوعة والتى تناسب كافة النزلاء والمترددين، ومنها أول شاطئ خدمى تم إنشاؤه باستخدام الموارد الطبيعية المتوفرة والمتجانسة مع البيئة المحيطة، بالإضافة إلى مركز للغوص والرياضات المائية.

وتضم قرية نويبع السياحية بعد التطوير مزرعة نموذجية للخضر والفواكه العضوية (organic) وميدان لركوب الخيل وغيرها من الأنشطة التى توفرها القرية لإرضاء كافة الأعمار.

ويتزامن افتتاح القرية مع خطة طموحة للتنمية المستدامة التى تقوم بها الدولة لتطوير القطاع السياحى وتعزيز العائدات السياحية.

شركة سيناء للفنادق

وتمتلك شركة سيناء للفنادق ونوادى الغوص والتى يرأسها سمير طه رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بجانب القرية العديد من الفنادق والمنشآت السياحية بمحافظة جنوب سيناء ( فندق مارينا شارم – فندق تيرانا دهب – فندق طابا ساندز – فندق نوفوتيل شرم (مشاركة)، بالإضافة إلى فندق كورال سي بالعين السخنة) حيث تساهم رئاسة الشركة فى تنمية هذه الوجهة السياحية لتصبح مقصدا سياحيا عالميا.

وسيقوم بالإشراف على تنظيم حفل الافتتاح بجانب تنفيذ الخطة التسويقية المرتبطة بإعادة هيكلة التشغيل بعد التجديدات عماد الطرابيشي الرئيس التنفيذى لشركة البوابة للتنمية والاستثمار السياحى.