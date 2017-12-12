افتتاح قاعات العرض السعودية.. فرص وعقبات أمام السينما المصرية

محمد العدل: فتح قاعات السينما بالسعودية يعود بالمكسب على "المصرية" خيرية البشلاوى: وماذا عن المعايير الرقابية التي ستضعها السعودية رحاب صبحي تعليقًا على القرار السعودي الأخير بافتتاح عشرات من قاعات العرض السينمائي بالمملكة مع بدايات 2018، قال المنتج السينمائي الدكتور والمنتج

محمد العدل: فتح قاعات السينما بالسعودية يعود بالمكسب على “المصرية”

خيرية البشلاوى: وماذا عن المعايير الرقابية التي ستضعها السعودية





رحاب صبحي

تعليقًا على القرار السعودي الأخير بافتتاح عشرات من قاعات العرض السينمائي بالمملكة مع بدايات 2018، قال المنتج السينمائي الدكتور والمنتج محمد العدل إن هذا التطور سيفتح أمام صناعة السينما المصرية سوقًا جديدة وضخمة لعرض وتسويق الأفلام المصرية، وهو تطور عظيم سيرفع سوق التوزيع بشكل كبير، ويزيد فرص عمل صناع السينما من مصورين ومخرجين ومؤلفين وممثلين وفنيين للعمل في مصر كما في السعودية؛ لأن المملكة لا تمتلك بنية تحتية كبيرة من السينمائيين، على عكس مصر.

وعن ما قد يصيب السينما المصرية إذا ما اندفع المنتجون المصريون لتبنّي المعايير الرقابية التى قد تفرضها السعودية على الأفلام المصرية لعرضها هناك، أكد العدل أن صناع العمل لهم حرية الاختيار فى الموافقة على المعايير الرقابية أو الرفض، لكن من الواضح أن السعودية بدأت مرحلة جديدة من الانفتاح، فبالرغم من أنهم هم من صدّروا لنا الوهابية لكني أتخوف من أننا نحن الذين نتراجع للوراء فيما يتعلق بالمعايير الرقابية، وأن نقر بأن السينما السعودية لن تتراجع عن فرض رقابة سياسية الطابع أكثر من أي نوع آخر من الرقابة.

من جانبها قالت الناقدة خيرية البشلاوى إن السعودية ستخوض الآن تجربة جديدة، وهي تحتاج لاجتياز مسيرة لا تزال طويلة للتحرر، وليس من الممكن توقع أن تنجح التجربة على المدى القريب أم لا، لكنها مع التراكم من الممكن أن تتطور .

وأشارت إلى أن الأمر لا يزال مبكرًا لتقدير ما الذي يمكن لصناعة السينما المصرية أن تحققه من وراء هذا التطور، لكن من الممكن أن تكون هناك فرص تسويقية أكبر أمام الفيلم المصري، كما أنه من الممكن أن تكون هناك تجارب للإنتاج المشترك بين السعودية ومصر، ومن الممكن أيضًا أن تقف المعايير الرقابية التي ستضعها السعودية عائقًا أمام دخول الفيلم المصري للسوق السعودية.