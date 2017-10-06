بدور إبراهيمتم افتتاح فندق الماسة كابيتال بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذى يعد باكورة الأعمال الكبرى التى أعلنت الدولة إسنادها لشركات المقاولات المصرية خلال العام الماضى، وتم تنفيذها على قدمٍ وساق؛ لسرعة الانتهاء منها وفقًا للتوقيتات الزمنية المحددة. يمتد مجمع الماسة الفندقى على مساحة ت

بدور إبراهيم

تم افتتاح فندق الماسة كابيتال بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذى يعد باكورة الأعمال الكبرى التى أعلنت الدولة إسنادها لشركات المقاولات المصرية خلال العام الماضى، وتم تنفيذها على قدمٍ وساق؛ لسرعة الانتهاء منها وفقًا للتوقيتات الزمنية المحددة.

يمتد مجمع الماسة الفندقى على مساحة تقدر بحوالى 10 فدادين، وأسهمت شركات أوراسكوم وأبناء حسن علام وميدكوم فى تنفيذه، بالإضافة إلى آلاف الأيدى العاملة المصرية، وتم ضغط معدلات تنفيذ المشروع بحسب عمال الشركات ليتم التنفيذ على أكثر من وردية عمل؛ لضمان سرعة الإنجاز والانتهاء من المشروع، والذى سيمثل انطلاقة للعاصمة ويسهم فى تلبية احتياجات عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين.

ويشتمل مجمع الماسة، بالإضافة إلى الفندق، على قاعة مؤتمرات ومسجد ومول تجارى ومنطقة بحيرات، ويوجد بجواره مقر رئاسة الجمهورية.

وتم مراعاة اتباع طراز وشكل معمارى مميز لفندق الماسة ليصبح علامة مميزة للعاصمة وغلب اللون الأبيض على الإنشاءات.



