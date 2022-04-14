افتتاح فعاليات «أهلا رمضان» بالحديقة الثقافية فى السيدة زينب ( صور )

سلمت جوائز الفائزين بمسابقة القاهرة في عيون أطفال العالم الإسلامى وعددهم 40 طفل من 11 دولة

افتتحت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة فعاليات برنامج اهلا رمضان الذى ينظمه المجلس الاعلى للثقافة، بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب، بحضور الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، الفنان عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية .

وسلمت جوائز الفائزين بمسابقة القاهرة في عيون أطفال العالم الإسلامى وعددهم 40 طفلا من 11 دولة هي أذربيجان، الأردن، باكستان، بنجلاديش، روسيا، فلسطين، قطر، اليمن، الهند، تونس والصين والتى تأتى ضمن فعاليات الاحتفالات باختيار القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الإسلامي 2022 .

تفاصيل فعاليات برنامج أهلا رمضان

وكان حفل الافتتاح قد تضمن مسرحية رمضان جانا إخراج صلاح لبيب من عروض البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، إلى جانب ركن السيرة الهلالية من تنظيم الهيئة العامة لقصور الثقافة .

كما عرضت فقرة لفريق كورال أطفال ذوي الهمم بقصر ثقافة روض الفرج، و معرض القاهرة في عيون أطفال العالم الإسلامي، و استعراض الأراجوز من المدرسة المتخصصة بالحديقة ، و أوبريت أهلا رمضان من إنتاج المركز

وتم توزيع جوائز مسابقة القاهرة في عيون أطفال العالم الإسلامي، انطلاق برنامج « حدوتة مصرية » على المسرح الصغير مع الشاعر أحمد سويلم والشاعر عبده الزراع والدكتور رمضان عبد الرازق من مجلس الشئون الإسلامية مع الشاعر الصغير ساجد عبد الفتاح الفائز في جائزة المبدع الصغير والفائز في مسابقة السفير الصغير للصين ، و مسرحية « العرائس أراجوز وأراجوزتا » التي أنتجها المركز في الاحتفال بيوم الأراجوز ، ورش متنوعة للفنون التشكيلية والحكي ودمج ذوى القدرات الخاصة .

كما شارك فى الفعاليات معرض للفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير، ومعرض الحرفي الصغير ، ومعرض كتب وإصدارات المركز، إلى جانب عرض لفرقة « كذالون » للعرائس والمسرح الأسود ، عرض لفريق ذوي الهمم من أبناء الحديقة الثقافية، وعروض السيرك القومي .

عبد الدايم : برنامج اهلا رمضان يأتي ضمن خطوات الاهتمام بالطفل وتنشئة أجيال جديدة واعية

قالت عبد الدايم، أن برنامج اهلا رمضان يأتي ضمن خطوات الاهتمام بالطفل وتنشئة أجيال جديدة واعية قادرة على استكمال مسارات التنمية والبناء .

واشارت انه يشمل العديد من الأنشطة المميزة التي تشارك بها مختلف قطاعات الوزارة وتضم كافة أشكال الفنون والإبداع إلى جانب عدد من الفعاليات الخاصة باختيار القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الإسلامي .

مؤكدة على أن احتفالات وزارة الثقافة بشهر رمضان تمتد إلى كافة المواقع التابعة على مستوى الجمهورية وتخاطب مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية .

عزمي : البرنامج يتميز بمواكبته للاحتفالات باختيار القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الإسلامي

قال الدكتور هشام عزمي ان برنامج اهلا رمضان هذا العام يتميز بمواكبته للاحتفالات باختيار القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الإسلامي التي تؤكد مكانة المدينة العريقة وأثرها الحضاري التاريخي .

وتابع أن المسابقة الحالية جاءت مواكبة لهذا الحدث الدولي الهام وتهدف إلى تعريف أطفال دول العالم الإسلامي بصورة القاهرة التاريخية .

وأوضح أن حي السيدة زينب احد مقرات المبدعين والمفكرين مؤكدا تواصل تميزه من خلال فوز عدد من أبناء حديقته الثقافية في مسابقات دولية ، ووجه التحية والشكر لكل من ساهم تنفيد الفعاليات .

ناصف : حديقة السيدة زينب شهدت تطورا في السنوات الاخيرة باتت مزارا لكل أطفال مصر

قال الكاتب محمد ناصف أن حديقة السيدة زينب شهدت تطورا في السنوات الاخيرة باتت مزارا لكل أطفال مصر بعد ان باتت تعمل على مدار اليوم .

ثم استعرض تفاصيل مسابقة القاهرة في عيون أطفال العالم الإسلامي والتي شارك بها أطفال من 14 دولة تتمحور أعمالهم حول القاهرة التاريخية.