افتتاح فرع هيئة التنمية الصناعية بمدينة دمنهور

افتتحت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة و د ناهد يوسف – رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية واللواء حازم عنان نائب رئيس الهيئة لتنمية وإدارة المناطق الصناعية، فرع هيئة التنمية الصناعية بدمنهور بحضور اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة وكامل غطاس السكرتير المساعد للمحافظة وعلى باشا الحصافي مدير مكتب خدمة المستثمرين ومحمد كجك رئيس مركز ومدينة دمنهور وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ و القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتفقدوا المبني المكون من مكاتب مجهزة لاستقبال وخدمة العملاء وتقديم الخدمات للمستثمرين كاستخراج التراخيص اللازمة داخل أو خارج المناطق الصناعية كالسجل الصناعي وتراخيص التشغيل.

وأكدت نائب محافظ البحيرة أن افتتاح الفرع يأتي ضمن إستراتيجية المحافظة للتيسير على المستثمرين وتذليل العقبات ووفقا للتوسع الذي تشهده المحافظة في إقامة المصانع والمشروعات الإقتصادية المتنوعة.

وأشارت إلى أن المحافظة شهدت خلال السنوات الماضية تحركا كبيرا وغير مسبوق لدعم المستثمرين وزيادة الاستثمارات والآفاق الإستثمارية حيث تخطو المحافظة خطوات كبيرة وإيجابية وحقيقية لدعم الاستثمار الجاد والوصول إلى تنمية صناعية كبيرة على أرض الواقع نظراً لما تمثله تلك الصناعات من إضافة كبيرة للناتج القومي والاقتصاد الوطني، كما أن المنطقة الصناعية تعد من المناطق الصناعية الواعدة القادرة على ذلك حيث تعد البحيرة من أكبر المحافظات الواعدة والجاذبه لكافة الاستثمارات نظرا لما تملكه من مقومات واعدة في كافة المجالات والقطاعات.

كما أكدت الدكتورة نهال بلبع على تشجيع الاستثمار الجاد والهادف وتوفير المناخ الاستثمارى وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمستثمرين الجادين وتذليل ما يعترض مشروعاتهم من معوقات للمساهمة في دعم وتنمية مصادر الدخل القومي وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة مع استمرار المتابعة الميدانية لكافة المشروعات للتأكد من جدية والتزام أصحابها بتنفيذ مشروعاتهم.

و أشارت د/ ناهد يوسف إلى أن افتتاح فرع لهيئة التنمية الصناعية بمدينة دمنهور سيسهم فى تقديم جميع الخدمات لمستثمري البحيرة، حيث يستهدف رفع الأعباء عن كاهل المستثمرين وتشجيعاً لقطاع الصناعة، وتوفير الخدمة داخل المحافظة، بديلاً عن الانتقال إلى المركز الرئيسي للهيئة بالقاهرة.

وأكدت أن الهيئة اتخذت العديد من الإجراءات والخطوات للتيسير على المستثمرين في مختلف قطاعات الصناعة وتسهيل التراخيص، كما تقوم بالتعاون المستمر لتذليل أي معوقات أمام الحركة المتزايده للصناعة والاستثمار التي تشهدها مصر حاليا.