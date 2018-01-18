افتتاح فرع حماية المستهلك بالمنوفية.. خلال الربع الثاني

المال- خاصتوقّع مصدر مسئول بجهاز حماية المستهلك أن يتم افتتاح فرع الجهاز بمحافظة المنوفية خلال الربع الثاني من العام الحالي، بعد أن قامت المحافظة بتخصيص مقر للفرع، في إطار خطة الانتشار الجغرافي.وأوضح أن عدد المحافظات التي تم افتتاح فرع للجهاز بها يصل حاليًّا إلى 6 محافظات، بعد افتتاح مقر

المال- خاص





توقّع مصدر مسئول بجهاز حماية المستهلك أن يتم افتتاح فرع الجهاز بمحافظة المنوفية خلال الربع الثاني من العام الحالي، بعد أن قامت المحافظة بتخصيص مقر للفرع، في إطار خطة الانتشار الجغرافي.

وأوضح أن عدد المحافظات التي تم افتتاح فرع للجهاز بها يصل حاليًّا إلى 6 محافظات، بعد افتتاح مقر الجهاز في بني سويف منذ أيام قليلة.

وأشار إلى تنظيم دورات تدريبية لفِرق العمل في الأفرع الجديدة من حيث التعامل مع الشكاوى ومراقبة الأسواق، حيث يتمتع مفتشو الجهاز بالضبطية القضائية.

واستطرد أنه يجري التنسيق حاليًّا مع مجلس النواب؛ لتحديد جلسات مناقشة قانون حماية المستهلك، بعد أن تم تأجيل الاجتماع الذي كان من المخطط عقده، الثلاثاء الماضي، بسبب افتتاح فرع بني سويف بحضور قيادات الجهاز، مما حال دون حضورهم جلسة المناقشات التي كان من المزمع عقدها.