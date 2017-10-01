افتتاح فرع جديد للأوروبي لإعادة الإعمار بالإسكندرية

عادل عبد الجواد:تشارك السفيرة مرفت تلاوي، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية في افتتاح الفرع الجديد للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "EBRD " بالإسكندرية غدا الإثنين، بحضور سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وطارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، و الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندري

عادل عبد الجواد:

تشارك السفيرة مرفت تلاوي، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية في افتتاح الفرع الجديد للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية “EBRD ” بالإسكندرية غدا الإثنين، بحضور سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وطارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، و الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، و جانيت هيكمان المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية .

يقدم البنك الأوروبي “EBRD ” خدمات للمشروعات الصغيرة منها المساعدة في إعادة هيكلة المشروعات، وتقديم برامج لتحسين الأداء والإنتاج ، ويعمل في مجال تمكين رائدات الأعمال.

ومن المقرر أن تتعاون كل من منظمة المرأة العربية و “EBRD ” في مجال التمكين الاقتصادي وبناء قدرات المرأة العربية، ويذكر أن للبنك أفرع في الدول العربية منها الأردن، المغرب، تونس والضفة الغربية.