افتتاح فرع جديد للأسواق الحرة بمطار القاهرة

هاجر عمران: افتتح صفوت مسلم، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصرللطيران، ظهر اليوم، فرعاً جديداً لشركة مصرللطيران للأسواق الحرة بصالة السفر الدولى بمبنى الركاب الجديد (2) بمطار القاهرة الدولى، بحضور رضا متولى، رئيس شركة مصرللطيران للأسواق الحرة، ورؤساء الشركات التابعة، ولفيف من قيادات الطيرا



هاجر عمران:



افتتح صفوت مسلم، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصرللطيران، ظهر اليوم، فرعاً جديداً لشركة مصرللطيران للأسواق الحرة بصالة السفر الدولى بمبنى الركاب الجديد (2) بمطار القاهرة الدولى، بحضور رضا متولى، رئيس شركة مصرللطيران للأسواق الحرة، ورؤساء الشركات التابعة، ولفيف من قيادات الطيران المدنى.

قال مسلم إن الشركة تسعى للانتشار والتواجد الدائم في صالات السفر والوصول تلبية لرغبات عملائها، وجاء افتتاح الفرع الجديد بعد 3 شهور فقط من افتتاح فرع صالة الوصول الدولي، في نفس المبني.

ولفت إلى أن المبنى يشهد تزايدا في عدد شركات الطيران، وبالتالي زيادة أعداد المسافرين وعملاء الأسواق الحرة، الذين يفضلون اقتناء الماركات العالمية في العديد من السلع والمنتجات المعروضة بأفرع الشركة .

وأوضح أن الفرع الجديد على مساحة 450 م2، وقامت شركة مصرللطيران للصناعات المكملة بتصنيع وحدات العرض، بالتنسيق مع قطاع المشروعات بالشركة القابضة لمصر للطيران، كاستشاري هندسي للمشروع.

وبمناسبة الافتتاح تقرر منح العملاء هدايا قيمة مجانية لمن يقوم بالشراء بقيمة 100 دولار .

من جانبه أكد رضا متولي، رئيس شركة الأسواق الحرة، أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الشركة وتحت رعاية وزارة الطيران المدني للتواجد والتوسع في جميع المطارات، وأشار إلي أن شركة الأسواق الحرة نجحت في تحقيق فائض بلغ نحو 131 مليون جنية بنهاية العالم المالي 2016/2017.

وأضاف أن فروع مصرللطيران للأسواق الحرة تتواجد حالياً في مبني الركاب ١ و ٢ و ٣ بمطار القاهرة الدولى، ومطارات الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم والأقصر وأسوان وسوهاج وبرج العرب والنزهة والجونة وطابا، بالإضافة إلى فروع مول سيتي ستارز، وفندق ساڤوي شرم الشيخ، وفندق هيلتون طابا.

وعن الخطط المستقبلية لقطاع الأسواق الحرة بالشركة، أضاف متولي أنه من المقرر افتتاح فرع الأسواق الحرة لمصرللطيران في مطار العاصمة الإدارية الجديدة، ومطار سفكنس مع بداية تشغيلهما، ويجري إعداد التجهيزات اللازمة لافتتاح سوق حرة بصالة الوصول الخارجي لمطار برج العرب الدولي.

كما أنه يجري حالياً تنفيذ خطة تطوير مخازن الأسواق الحرة ، وتم الاستلام الفعلي للمخزن بعد تطويره وتحويله لمخزن مبرد بالكامل لحفظ المنتجات، وجاري العمل فى تطوير مخزن كسفريت ،ومخزن شرم الشيخ، ومخزن الإيداع بالإسكندرية.

بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات شراء عربات مبردة لنقل المأكولات بين المخازن ومعارض البيع.

كما تم البدء في إجراءات تحديث نظام IT ، من خلال الاستعانة بأحدث الأنظمة المطبقة في نشاط الأسواق الحرة عالميا، الأمر الذي يعد نقلة نوعية في نشاط مصرللطيران للأسواق الحرة.

