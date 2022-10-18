افتتاح فرع بنك saib الجديد في كفر الشيخ

واصل بنك saib تنفيذ خططه للتوسع والانتشار الجغرافي، وذلك بافتتاح فرعه الجديد في محافظة كفر الشيخ، ليصل إجمالي فروعه إلى 38 فرعا تنتشر عبر المدن والمحافظـــــات الرئيسية حرصا على توسيع قاعدة عملاء البنك وتحقيقا لمبدأ الشمول المالي.

وشهدت فاعليات الافتتاح حضور طارق الخولي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وأفضل نجيب نائب العضو المنتدب للرقابة والمخاطر، وعمرو نصير مساعد العضو المنتدب لقطاعات التجزئة المصرفية والفروع، بالإضافة إلى لفيف من قيادات البنك.

وأوضح طارق الخولي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن استراتيجية البنك لتطوير وتحديث شبكة الفروع تستهدف توفير الراحة والسرعة في أداء الخدمات المصرفية المتميزة لعملاء البنك، حيث يعمل المصرف على تجهيز الفروع وتزويدها بجميع الإمكانيات وفقا لأحدث النظم والمعايير المطبقة عالميا، مضيفاً أن الاستراتيجية تتضمن تطوير خدمات البنك المصرفية وتقديم حلول مبتكرة لتحقيق أعلى مستوى من الخبرة وإرضاء العملاء، حيث يأتي ذلك تماشيًا مع مبادرات البنك المركزي لتعزيز مبدأ الشمول المالي مما يدفع من عجلة التنمية ويساهم في زيادة الاستقرار الاقتصادي.

وأشار عمرو نصير، مساعد العضو المنتدب لقطاعات التجزئة المصرفية والفروع، إلى أن استراتيجية بنك saib التوسعية تشمل عدة محاور، وهي التوسع الجغرافي، وافتتاح فروع جديدة، بالإضافة إلى تطوير الفروع القائمة وإعادة افتتاحهم بالهوية الجديدة، مشيراً أن خطة البنك لتطوير شبكة الفروع تستهدف نشر الثقافة المالية، لذا تم تجهيز الفرع الجديد في كفر الشيخ بإستخدام تكنولوجيا حديثة لإستقبال العملاء وتعريفهم بمنتجات البنك عن طريق شاشات تفاعلية، كما تم تزويده بأحدث أجهزة ماكينات الصراف الآلي وأيضاً Digital banking corner، وتسهيل الحصول على خدمة الانترنت البنكية، بالإضافة إلي تجهيز صالة خاصة لكبار العملاء داخل الفرع لتحقيق التميز والخصوصية وسرعة إنجاز معاملاتهم المصرفية.

ويذكر أن “saib” قد نجح في مضاعفة وزيادة عدد ماكينات الصراف الآلي تنفيذاً لاستراتيجيته الرقمية وتعزيز جهود الوصول إلى العملاء في المحافظات المختلفة، وبناء على دراسة جغرافية، تم تشغيل هذه الماكينات في المناطق التي لا تتوفر بها أى ماكينات صراف آلى من اجل تعزيز تجربة العملاء ودعم الشمول المالي بما يتماشى مع توجيهات البنك المركزي المصري.

وازدادت اعداد المشتركين من العملاء الأفراد فى خدمة الانترنت البنكى بداية من شهر يناير 2022 حتى نهاية أغسطس، محققاً زيادة قدرها 47% عن عام 2021، بالإضافة إلي حجم المعاملات المالية التى تمت من خلال الانترنت البنكى فى عام 2022 وحتى نهاية شهر أغسطس 2022 فقد حققت زيادة قدرها 36% عن عام 2021 بواقع زيادة في عدد الحركات بنسبة 34%.

وفي نهاية عام 2021 وصل إجمالى رصيد المحافظ المصدرة (رصيدى ، saib) إلى 238 ألف محفظة، ووصل حجم التداول للمحفظتين فى نفس العام إلى 1.60 مليار جنيه مصرى بواقع 950 ألف حركة، أما فى عام 2022 وحتى نهاية شهر أغسطس، وصل إجمالى المحافظ المصدرة (رصيدى وsaib) إلى 494 ألف محفظة بحجم تداول يقدر بـــ 6.480 مليار جنيه مصرى وبواقع 3.3 مليون حركة.

ويعد بنك saib من أول عشرة بنوك قامت بإطلاق خدمة المدفوعات اللحظية “IPN” بالتعاون مع شركة بنوك مصر، والذي يتيح للعملاء التحويلات والمدفوعات بشكل لحظي من خلال إتمام عملية الخصم مـن حسابات العميل المرسل، وإضافتها لحسابات العميل المستفيد لحظياً.

وتأتى الخدمة الجديدة تماشياً مع خطة البنك لتطوير القنوات الإلكترونية والتوجه العام نحو تسريع وتيرة التحول الرقمي للقطاع المصرفى من خلال ابتكار وسائل غير تقليدية للتواصل مع شرائح العملاء المختلفة جنباً إلى جنب مع الوسائل التقليدية.