افتتاح فرعين للشهر العقاري ونقابة المهندسين بالإسماعيلية

أعلن المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة الإسماعيلية عن موافقة المستشار عمر مروان وزير العدل على إقامة فرع خدمات مكتب التوثيق المميكن (الشهر العقاري) بالغرفة التجارية بالإسماعيلية.

وأضاف “عثمان” أنه حصل أيضًا على موافقة الوزير لفرع للشهر العقاري في نقابة مهندسين الإسماعيلية، وذلك بحضور نقيب مهندسين الإسماعيلية المهندس أحمد المصري.

وأوضح أن الخدمة المقدمة داخل الغرفة تشمل إصدار التوكيلات (عام وخاص) وإثبات التاريخ على العقود (الشركات) إلى جانب التصديق على التوقيعات للعقود (الإيجار ـ الشركات).

ومن المقرر أن تحضر لجنة من الشهر العقاري يوم الأربعاء 20 مايو لمعاينة مبنى الغرفة التجاريه بالإسماعيلية، ووضع الاشتراطات للمكتب وطريقة الخدمات والتسهيلات الكامله للمكتب داخل الغرفة التجارية.