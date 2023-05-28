افتتاح فرعين جديدين لـ «aiBANK» في مدينة نصر والهرم

افتتح aiBANK فرعين جديدين في مدينة نصر والهرم، وحضر الافتتاح طارق قابيل رئيس مجلس الإدارة، وتامر سيف الدين الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، ومحمد عبد الخبير رئيس القطاع المالي بـ “إي اف جي” القابضة والعضو بمجلس إدارة البنك.



وحضر الافتتاح كذلك هشام عبد العال نائب الرئيس التنفيذي للرقابة والدعم، وعمرو جمالي نائب الرئيس التنفيذي للأعمال، وإيمان بدر رئيس مجموعة أول التجزئة المصرفية وتمويل الشركات الصغيرة، وشريف صادق مدير عام قطاع الفروع، وإيمان إسماعيل رئيس قطاع أول الشئون الهندسية والإدارية والمشتريات، وعدد من قيادات ورؤساء القطاعات

وأشار سيف الدين إلى أن الافتتاح يأتي في إطار خطة aiBANK التوسعية والانتشار الجغرافي وتحقيق استراتيجية الشمول المالي للبنك وتعزيز تواجده في السوق المصرفية المصرية، وزيادة شبكة فروعه في محافظات القاهرة والدلتا ومنطقة الصعيد، بما يتواءم مع خطته الهادفة لتحقيق أفضل تغطية جغرافية لتلبية احتياجات أكبر عدد من العملاء على مختلف القطاعات.