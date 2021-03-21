افتتاح عدد من المشروعات الخدمية بالمنيا ضمن احتفالات العيد الوطني للمحافظة (صور)

مدرسة وملعب ضمن المشروعات التي تم افتتاحها

افتتح اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، والمهندس خالد نايف عبد العزيز رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، عددًا من المشروعات التنموية والخدمية وذلك ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي رقم 102.

حيث شملت الافتتاحات (مدرسة الحي الثالث الرسمية للغات) ، بحضور العقيد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المنيا، ومحمد فؤاد الرشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور على عبد السلام مدير إدارة المنيا التعليمية، والمهندس أحمد النوبي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمنيا.

وتقام مدرسة الحى الثالث الرسمية للغات على مساحة 3676 مترا، وتتكون من 31 فصلا داخل مبنيين، لتستوعب 1580 طالبا، واطمأن المحافظ عقب الافتتاح على سير العملية التعليمية داخل المدرسة.

كما تم افتتاح ( ملعب الشرفا ) ، بحضور مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعدد من نواب البرلمان، على مساحة 2222 مترا بتكلفة 3 ملايين جنيه، ويتكون من ملعب خماسي 22×40 وإنارة ومدرجات، ومبنى إدارى وصالة نشاط وسور دائري.

وقدم المحافظ التهنئة لآهالي الشرفا بمناسبة افتتاح ملعب الشرفا، مؤكداً أن إنشاء الملاعب للشباب في المدن والقرى يأتي في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعم وتمكين شباب الصعيد، وهو ما يهدف الى تحقيق خطوات ايجابية ملموسة في إطار رؤية شاملة وخطة متكاملة لتطوير البنية الأساسية الشبابية والرياضية في مختلف مراكز المحافظة.