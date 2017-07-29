افتتاح طريق ملك حفني بالمعمورة الشاطئ بتكلفة 4.8 مليون جنيه

مها يونس افتتح الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم، طريق ملك حفني بحري "المعمورة_ المعمورة الشاطئ"، بعد الانتهاء من أعمال تأهيله ورفع كفاءته ورصفه بطول 1400 متر، وعرض 13 مترًا بتكلفة إجمالية بلغت 4.8 مليون جنيه، بعد إهمالٍ دامَ لعدة سنوات، وذلك تزامنًا مع فعاليات احتفالات الإسكندرية ب

مها يونس



افتتح الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم، طريق ملك حفني بحري “المعمورة_ المعمورة الشاطئ”، بعد الانتهاء من أعمال تأهيله ورفع كفاءته ورصفه بطول 1400 متر، وعرض 13 مترًا بتكلفة إجمالية بلغت 4.8 مليون جنيه، بعد إهمالٍ دامَ لعدة سنوات، وذلك تزامنًا مع فعاليات احتفالات الإسكندرية بعيدها القومي.

وخلال الافتتاح هنأ المحافظ المواطنين للانتهاء من هذا الطريق المهم كمحور مروري جديد يخدم السيارات في هذه المنطقة الحيوية، بدءًا من مزلقان منطقة المعمورة وحتى المعمورة الشاطئ، مقدمًا الشكر لجميع القائمين على تطوير الطريق للانتهاء منه في وقت قياسي لا يتعدى الـ4 أشهر، مؤكدًا أن هذا الطريق يعمل على الحد من الازدحام المروري وتيسير الحركة المرورية بإحدى أهم المناطق الحيوية بالإسكندرية.





وأشار سلطان إلى أنه تم تزويد الطريق بكل المرافق وزرع أعمدة إنارة جديدة به، وإنشاء شبكة شنايش لتصريف الأمطار منعًا لتراكم المياه على جانبي الطريق خلال موسم الأمطار، موضحًا أن هذا يأتي في إطار تنفيذ خطة المحافظة للانتهاء من كل أعمال الأسفلت والرصف ورفع كفاءة الطرق على مستوى أحياء المحافظة بالمناطق الحيوية والشعبية ومداخل القرى والمحاور الرئيسية.