افتتاح طريق سوهاج- قنا الصحراوي الغربى أكتوبر المقبل

المال -خاص:واصل الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، جولته الميدانية في صعيد مصر لمتابعة المشروعات التي تنفذها الوزارة.تفقد عرفات يرافقه أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، مشروع إزدواج طريق «سوهاج- قنا» الصحراوي الغربى، الذي يبلغ طوله 140 كم، و



المال -خاص:



واصل الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، جولته الميدانية في صعيد مصر لمتابعة المشروعات التي تنفذها الوزارة.

تفقد عرفات يرافقه أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، مشروع إزدواج طريق «سوهاج- قنا» الصحراوي الغربى، الذي يبلغ طوله 140 كم، وتبلغ تكلفته الاجمالية 350 مليون جنيه، ويشمل المشروع رفع كفاءة الطريق القديم وتقوم 5 شركات بالتنفيذ.

وصرح وزير النقل بأن المشروع سينتهى العمل به خلال 10 أيام، وسيكون جاهزا للافتتاح خلال احتفالات انتصارات أكتوبر. لافتا إلى أن تمت مراعاة الطبيعة الجغرافية للمنطقة، بإنشاء أعمال صناعية لمخرات السيول (برابخ ومواسير)، ويهدف إزدواج الطريق إلي إستيعاب الكثافة المرورية الواقعة علي الطريق الصحراوي الغربي، والحد من الحوادث المتكررة.

