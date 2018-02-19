افتتاح صومعة بني مزار بتكلفة 90 مليون جنيه

محمد مجدي: افتتح الدكتور علي المصليحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، صباح اليوم الإثنين، صومعة بني مزار بمحافظة المنيا بسعة تخزينية تصل إلي 5 آلاف طن مقسمة إلي 1600 ألف طن لكل خلية. وقال اللواء علاء فهمي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين لـ"المال"، إن أعمال التطوي

محمد مجدي:

افتتح الدكتور علي المصليحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، صباح اليوم الإثنين، صومعة بني مزار بمحافظة المنيا بسعة تخزينية تصل إلي 5 آلاف طن مقسمة إلي 1600 ألف طن لكل خلية.

وقال اللواء علاء فهمي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين لـ”المال”، إن أعمال التطوير والتصنيع تمت بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع وإحدي الشركات الألمانية.

وأضاف فهمي أن أعمال التطوير بتكلفة 20 مليون جنيه وبإجمالي 90 مليون جنيه لإقامة الصومعة، كاشفا أن أعمال تطوير الإنشاء تمت من خلال مناقصة عالمية فازت بها شركة بوهلر السويسرية.