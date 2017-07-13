افتتاح خط إنتاج الغسالات بمصنع ال جى الثلاثاء المقبل‎

المال – خاص :يفتتح وزير التجارة والصناعة طارق قابيل، والاستثمار والتعاون الدولى الدكتورة سحر نصر، الثلاثاء المقبل، خطا جديدا لإنتاج الغسالات بمصنع شركة "إل جى مصر" للإلكترونيات .ومن المقرر أن يعقد الرئيس التنفيذى للشركة الكورية بمصر مؤتمرا صحفيا، على هامش الافتتاح للحديث عن خطط الشركة بالس

المال – خاص :

يفتتح وزير التجارة والصناعة طارق قابيل، والاستثمار والتعاون الدولى الدكتورة سحر نصر، الثلاثاء المقبل، خطا جديدا لإنتاج الغسالات بمصنع شركة “إل جى مصر” للإلكترونيات .

ومن المقرر أن يعقد الرئيس التنفيذى للشركة الكورية بمصر مؤتمرا صحفيا، على هامش الافتتاح للحديث عن خطط الشركة بالسوق المحلية ، ومستهدفات خط الإنتاج الجديد.

وبحسب تصريحات سابقة لرئيس الشركة، فإن مصنع “إل جى” يشتمل حاليا على خط واحد لإنتاج شاشات التليفزيونات الذكية، وتصل طاقته الإنتاجية إلى مليونى وحدة سنويا، وتخطط “ال جى” لتصنيع 400 ألف غسالة كل عام.

كما تعتزم أيضا تصدير 75 % من منتجات مصنعها للأسواق الخارجية، وسيتم توجيه الـ 25 % المتبقية، لتغطية احتياجات السوق المصرية، ويصل حجم استثمارات الخطين يقدر بنحو 170 مليون دولار.ويقدر عدد العاملين بالمصنع بنحو 1100.