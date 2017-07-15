افتتاح خط إل جى لإنتاج الغسالات باستثمارات 80 مليون دولار‎

المال – خاصافتتح المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، اليوم السبت، خط إنتاج غسالات الملابس الجديد في مصنع شركة "ال جي" للإلكترونيات في مدينة العاشر من رمضان. ويعد خط الإنتاج الجديد هو آخر إضافة لأنشطة شركة ال جي للإلكترونيات في مصر، التي تمتلك خط آخر لإنتاج شاشات التلفزيون.يذك

المال – خاص

افتتح المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، اليوم السبت، خط إنتاج غسالات الملابس الجديد في مصنع شركة “ال جي” للإلكترونيات في مدينة العاشر من رمضان.

ويعد خط الإنتاج الجديد هو آخر إضافة لأنشطة شركة ال جي للإلكترونيات في مصر، التي تمتلك خط آخر لإنتاج شاشات التلفزيون.

يذكر أن شركة “ال جي” للالكترونيات تعمل في مصر منذ العام 1990، وافتتحت مصنعها الأول في مدينة الإسماعيلية، قبل أن تنقل عملياتها الإنتاجية لمدينة العاشر من رمضان في 2014.

وضخت الشركة استثمارات جديدة بقيمة 80 مليون دولار أمريكي، لتشغيل خط الإنتاج الجديد وزيادة حجم صادراتها، لتدعيم كافة أنشتطها فى مصر، ويبلغ عدد العاملين فى ال جي مصر 1400 موظف مصري، وتبلغ الطاقة الإنتاجية له 300 ألف غسالة سنوياً.

وتستهدف شركة ال جي للإلكترونيات تصدير 50% من إنتاجها من الغسالات للخارج، بينما سيتم بيع الباقي في السوق المحلية، في ظل تبي الشركة لسياسة الدولة الهادفة لدعم الصناعات التصديرية.

وتنوي الشركة تطبيق أحدث التكنولوجيات العالمية المتبعة في عملياتها الإنتاجية في مصر، وسيتم إنتاج أحدث موديلات الغسالات التي تحتوي على أحدث التكنولوجيات.

وقال دون كواك، المدير التنفيذي لشركة ال جي في مصر: “نحن سعداء للغاية بافتتاح خط إنتاج الغسالات الجديد في مصر بنفس معايير الجودة العالمية وبنفس الخطوات الإنتاجية فى مصانع ال جى العالمية، والذي يظهر مدى التزامنا تجاه المستهلك والسوق المصري ككل، كما أننا ننوي تصدير 50% من إنتاجنا للخارج، للاستفادة من الدور المحوري الذي تلعبه مصر في المنطقة نتيجة موقعها الجغرافي المتميز، وقدراتها الإنتاجية العالية”.