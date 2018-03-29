افتتاح حديقة الشيخ زايد للجمهور الصيف المقبل

بدور إبراهيمتجول الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة راندة المنشاوى، وكيل أول الوزارة، المشرف على مكتب الوزير، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس أحمد إبراهيم محمد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، بالحديقة

بدور إبراهيم

تجول الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة راندة المنشاوى، وكيل أول الوزارة، المشرف على مكتب الوزير، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس أحمد إبراهيم محمد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، بالحديقة المركزية التى يتم الانتهاء من تنفيذها بالمدينة.

وأوضح الوزير أن الحديقة تستعد للتشغيل، وفتحها للجمهور الصيف المقبل.

وقال وزير الإسكان: الحديقة على مساحة نحو 65 فداناً، وتقع ضمن منطقة تجارية إدارية ترفيهية بإجمالي مساحة 143 فداناً، وتشتمل علي مساحات خضراء، وأشجار، وممرات للمشاة، ومسارات للدراجات، ومطاعم، وكافيتريات، وبحيرات صناعية، ونوافير، وأكشاك، ودورات مياه، ومبني إدارة، ومواقف انتظار للسيارات، مشيراً إلى أن الدكتور ماهر استينو قام بتصميها، ويتولى الإشراف على تنفيذها، وهو الذي قام بتصميم حديقة الأزهر.

وخلال الزيارة أوضح المهندس أحمد إبراهيم محمد أنه يجري العمل بمعدلات سريعة للانتهاء من تنفيذ الحديقة في الموعد المحدد، وفتحها للجمهور للاستمتاع بها خلال موسم الصيف المقبل.​

