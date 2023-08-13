افتتاح جامع الأقمر بشارع المعز بعد 10 أشهر من ترميمه وتطويره

افتتح منذ قليل الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس للآثار جامع الأقمر بشارع المعز، وذلك بعد الإنتهاء من مشروع ترميمه وتطويره.

وأكد وزيري أن افتتاح الجامع اليوم يأتي استكمالا لما يشهده قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار من إنجازات كبيرة في الآونة الأخيرة والتي أسفرت عن افتتاح عدد من المباني الأثرية الهامة والتي يأتي من بينها افتتاح جامع الحاكم بأمر الله بشارع المعز في فبراير الماضي.

ولفت إلى أن العمل بالمشروع بدأ في أكتوبر 2022، بتكلفة بلغت 14 مليون جنيه بتمويل من طائفة البهرة في القاهرة، وبعد مرور 10 أشهر على أعمال الترميم تم افتتاح الجامع.

جاء ذلك بحضور مفضل محمد حسن ممثل سلطان البهرة في القاهرة، والدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والدكتور أبو بكر أحمد عبدالله المكلف بتسيير أعمال قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار.

كما حضر الدكتور جمال عبد الرحيم أستاذ الآثار الإسلامية بجامعة القاهرة، عاطف الدباح المشرف على المكتب الفني للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور محمد الصعيدي مدير المكتب العلمي لمكتب الأمين العام وعدد من قيادات المجلس الأعلى للآثار.