افتتاح توسعات المرحلة الرابعة من «بيراميدز للإطارات» في صناعية بورسعيد سبتمبر المقبل

أكد المهندس إبراهيم جودة، رئيس مجلس إدارة مصنع بيراميدز للإطارات بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، افتتاح المرحلة الرابعة من توسعات مصنعه، في سبتمبر المقبل، وأشار إلى أن مصنع بيراميدز بمراحله الأربع يعمل بكامل طاقته على أرض بورسعيد، لافتًا إلى أن المصنع يصدِّر للعديد من الدول وينافس الماركات العالمية.

وذلك خلال جولة ميدانية موسعة قام بها اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، ومتابعة سير وانتظام العمل داخل مصنع بيراميدز لإنتاج إطارات السيارات بالمنطقة الصناعية في جنوب بورسعيد،

رافقه خلالها المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء علاء المالكي مدير المنطقة الصناعية بالجنوب، والمهندس إبراهيم جودة رئيس مجلس إدارة المصنع.

وأشار رئيس مجلس إدارة المصنع إلى أن “بيراميدز” أنشئ بحجم استثمارات بلغ 3 مليارات جنيه، و1500 عامل، وسوف يصل لـ3800 عامل مع الانتهاء من التوسعات الجارية، ويُعدّ المصنع السابع على مستوى العالم في إنتاج وتصدير كاوتش السيارات بجميع أنواعه.

يعد السابع عالميًّا في إنتاج إطارات السيارات بجميع أنواعها

وأكد محافظ بورسعيد أن زيارة مصنع بيراميدز تأتي في إطار الجولات المستمرة لمصانع المحافظة؛ لمتابعة سير وانتظام العمل بالمصانع.

وأشار إلى أن مصنع بيراميدز تم إنشاؤه على أربع مراحل، لافتًا إلى أنه يجرى العمل حاليًّا في المرحلة الرابعة، وجارٍ الانتهاء منها في شهر سبتمبر المقبل، قائلًا إن المصنع يعد أكبر مصنع في الشرق الأوسط لإنتاج إطارات السيارات، واستطاع، خلال مراحل إنشائه، أن يصدِّر للعديد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا.

وقدَّم محافظ بورسعيد الشكر لشباب مصر ورئيس مجلس إدارة المصنع، معربًا عن فخره بتواجد هذا الكيان العالمي على أرض بورسعيد بأياد مصرية واستثمارات مصرية،

ولفت محافظ بورسعيد إلى أننا نتابع، اليوم، ما يشهده المصنع من توسعات وتطورات، مشيدًا بالتزام المستثمر بالخطة الموضوعة لتطوير العمل داخل المصنع، وتحقيق أعلى مستوى من الإنتاج والتصدير.

وقال محافظ بورسعيد: نحن نقدم كل الدعم للمستثمر الجاد، ونعمل على تذليل أية عقبات قد تواجهه، مؤكدًا أن مصنع بيراميدز أثبت نجاحه بعد التطور الذي شهده حاليًّا، قائلًا إن المصنع في أقل من 3 أعوام جعل مصر على قائمة البلدان المصدِّرة لمنتَج كاوتش السيارات.

وصرح محافظ بورسعيد بأن الفترة المقبلة سوف تشهد افتتاح عدد من المشروعات الصناعية، ومنها المرحلة الرابعة من توسعات مصنع بيراميدز، ومصنع الغازات بجنوب بورسعيد، ومصنع إنتاج الأعلاف بجنوب بورسعيد.

وقال محافظ بورسعيد إن الرئيس السيسي أصدر حزمة توجيهات داعمة للأيدي العاملة خلال عيد العمال، تأكيدًا من سيادته، لتقديم الدعم الكامل لعمال مصر، متطرقًا للحديث عن مشروعات الشباب الصغيرة بجنوب بورسعيد، والتي أسهمت في توفير صناعات متزنة دعمت السوق المحلية، وشكّلت مع الكيانات العملاقة نموذجًا أسهم في رفع اسم مصر عاليًا وتوفير الآلاف من فرص العمل لأبناء بورسعيد.

وخلال كلمته، وجّه المهندس إبراهيم جودة، رئيس مجلس إدارة المصنع، الشكر للقيادة السياسية ومحافظ بورسعيد، على دعمهم المتواصل للمستثمرين والشباب بمحافظة بورسعيد، حتى ظهرت هذه النتائج المثمرة من النهضة الصناعية غير المسبوقة على أرض المحافظة،

كان إبراهيم جودة، رئيس المصنع، قد كشف، فى تصريحات، لـ”المال”، أن شركة «بيراميدز» للإطارات تبدأ إنشاء أول مجمع صناعى لصناعة إطارات النقل والملاكى على مساحة 350 ألف متر فى السعودية، مطلع الشهر الحالي، بعد تلقّيها عروضًا بحوافز استثمارية ممنوحة من المملكة للمشروعات الصناعية، على أن يتم الانتهاء من الإنشاء وبدء التشغيل مطلع 2025.