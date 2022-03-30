رياضة

افتتاح بطولة مصر «البارالمبية» بمشاركة 15 دولة اليوم بالإسماعيلية

بمشاركة 120 لاعبا ولاعبة
نادية سلام 11:45 ص, الأربعاء, 30 مارس 22 11:45 ص, الأربعاء, 30 مارس 22

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تستعد محافظة الإسماعيلية اليوم الأربعاء،  لافتتاح بطولة مصر الدولية “البارالمبية” لتنس الطاولة، والمقامة فى الفترة من ٣٠ مارس وحتى ٢ أبريل بالصالة المغطاة للقرية الأولمبية لهيئة قناة السويس.

واستقبلت مقار إقامة الفرق بعثات دول فرنسا والمجر والتشيك والعراق والهند وبلجيكا وسلوفاكيا.

من جانبه صرح المهندس خالد الصالحى مدير بطولة مصر الدولية، بأن الأسباني بابلو بيريز رئيس قطاع تنس الطاولة البارالمبى بالاتحاد الدولي لتنس الطاولة، والإيطالي فرانسيسكو نونو مدير المسابقات، واليونانية تينا كوروتا رئيسة لجنة التحكيم قاموا بتفقد إستعدادات الصالة للبطولة والتى تشمل كافة الإجراءات والتنظيمات المتبعة بالبطولات البارالمبية.

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ويشارك بالبطولة١٢٠ لاعب ولاعبة يمثلون ١٥ دولة أوروبية وعربية وآسيوية بلجيكا، كوت ديفوار، التشيك، مصر، فرنسا، بريطانيا، اليونان، المجر، الهند، العراق، الأردن، كازاخستان، الكويت، رومانيا، سلوفاكيا.

وأكد الصالحى أن بطولة مصر الدولية لها أهمية كبيرة لجميع الفرق المشاركة لكونها المؤهلة لبطولة كأس العالم القادمة بإسبانيا فى ديسمبر القادم، حيث يضعها الاتحاد الدولي لتنس الطاولة ITTF على أجندته الدولية، لذلك سوف يسعى كل لاعب على حصد أكبر عدد من النقاط لرفع تصنيفه الدولي.

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وأضاف أنه تم الانتهاء من تجهيزات الصالة المغطاة التى سيقام عليها منافسات البطولة والتى تسع لعدد ١٢ طاولة بخلاف صالة التدريبات للفرق المشاركة بسعة ٦ طاولات، مشيرا إلى أن جميع اللجان التنفيذية تعمل على إنجاح البطولة من إقامة وإعاشة ومواصلات ونظم المعلومات.

على جانب آخر صرح معتز عاشور رئيس الإتحاد المصري لتنس الطاولة ورئيس اللجنة التنفيذية العليا، أنه على الرغم من الأحداث العالمية الجارية كان قرار مصر استضافة البطولة تأكيدا على مكانتها العالمية فى إقامة الفعاليات والبطولات الرياضية العالمية، والتى أشاد بها الاتحاد الدولي للعبه من حسن التنظيم والاستقبال، والتى كان آخرها تنظيم النسخة الأولى من بطولة الأندية العربية “البارالمبية” والتى أختتمت منافساتها –الإثنين الماضي- وشهدت منافسات بين ١٣ ناديا يمثلون دول مصر والأردن والكويت.

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بقلم نادية سلام

محررة صحفية بجريدة المال ،قسم النقل والاستثمار ، حاصلة علي ماجيستير النقل الدولي واللوجيستيات بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

ملف الكاتب نادية سلام

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