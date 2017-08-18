افتتاح بسيط لبطولة العالم للكرة الطائرة تحت 23 سنة

علي المصري: أقيم مساء اليوم الجمعة، حفل إفتتاح بطولة العالم للكرة الطائرة تحت 23 سنة، و التى ستستمر حتى يوم 25 أغسطس الجارى بإستاد القاهرة، وشمل طابور عرض للمنتخبات المشاركة فى البطولة و عددهم 12.وأعقبها كلمة لرئيس اللجنة المنظمة للبطولة فؤاد عبد السلام، وكلمة للدكتور عمرو علوانى نائب رئيس



علي المصري:

أقيم مساء اليوم الجمعة، حفل إفتتاح بطولة العالم للكرة الطائرة تحت 23 سنة، و التى ستستمر حتى يوم 25 أغسطس الجارى بإستاد القاهرة، وشمل طابور عرض للمنتخبات المشاركة فى البطولة و عددهم 12.

وأعقبها كلمة لرئيس اللجنة المنظمة للبطولة فؤاد عبد السلام، وكلمة للدكتور عمرو علوانى نائب رئيس الإتحاد الدولى و رئيس الإتحاد الأفريقى، ثم إفتتاح المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة للبطولة، و إنصراف طابور العرض .

وأختتم حفل افتتاح المونديال، بالعرض الفنى الذى أحياه الفنان هشام عباس، و المطربة أميرة رضا، فضلا عن الألعاب النارية و الشو الروسى .