اقتصاد وأسواق

افتتاح اول فرع لسلسلة «چيان الفرنسية» بإستثمارات 100 مليون جنيه

توفر أكثر من 15 ألف فرصة عمل
محمد مجدي 1:01 م, الخميس, 18 نوفمبر 21 1:01 م, الخميس, 18 نوفمبر 21

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افتتح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية نيابة عن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أول فرع‪ ‬لشركة   چيان Geant الفرنسية الشهيرة التابعة لمجموعة كازينو Casino القابضة بالتجمع الخامس بمساحة تتجاوز 5 آلاف متر مربع وباستثمارات تقدر بقيمة 100 مليون جنيه . حيث تعد ثاني أكبر سلسلة تجارية بدولة فرنسا والخامس على مستوى العالم .

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وبحسب بيان لجهاز تنمية التجارة الداخلية يتضمن المنفذ 25  ألف صنف من السلع الغذائية وغير الغذائية ، ويتم طرحها بأسعار مناسبة‪ ‬وذلك فى إطار العمل على جذب استثمارات أجنبية في قطاع التجارة الداخلية ،خاصة في ظل ارتفاع معدلات النمو التي شهدتها التجارة الداخلية خلال الفترة الماضية.
 
و اتفقت كازينو الفرنسية علي افتتاح 15 منفذ لها ما بين هايبر وسوبرماركت واكسبريس خلال السنوات الخمس القادمة بالشراكة مع جهاز تنمية التجارة الداخلية ومن المتوقع ان يصل حجم استثمارات هذه الفروع نحو مليار جنيه .

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و مباشرة وغير مباشرة في إطار العمل على جذب استثمارات أجنبية في قطاع التجارة الداخلية بعدما شهد هذا القطاع دخول استثمارات عديدة لإنشاء مناطق تجارية ولوجستية ذات أنشطة متنوعة ومختلفة .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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