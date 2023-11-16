افتتاح الندوة الدولية للتعاون في التقنيات الناشئة بالصين

افتتحت ندوة تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في التقنيات الناشئة في شيامن بمقاطعة فوجيان بجنوب شرقي الصين، بحسب وكالة شينخوا.

واجتذبت ندوة مجموعة “بريكس” التدريبية لذوي الكفاءات العالية حول تكنولوجيا الثورة الصناعية الجديدة والحوكمة في عام 2023، واجتذبت مسئولين حكوميين وخبراء ورجال أعمال من 22 دولة، مع دورات تشمل الاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والأمن الرقمي، والتكنولوجيات الناشئة.

وخلال الندوة التي تستمر 28 يومًا، ستعقد محاضرات وندوات ورحلات ميدانية إلى شركات في المدن الصينية الكبرى لتعزيز التعاون بين دول البريكس، والأسواق الناشئة، والبلدان النامية لجعل التكنولوجيات الرقمية الناشئة تعود بالنفع على شعوب جميع الدول وإعطاء زخم جديد للتعاون فيما بين بلدان الجنوب.

واستضاف الندوة مركز الابتكار لشراكة البريكس في الثورة الصناعية الجديدة الذي تم إطلاقه في ديسمبر 2020 في مدينة شيامن، التي استضافت أيضا الدورة التاسعة لقمة بريكس في عام 2017.