افتتاح المهرجان الأول للجبن المصري في حديقة الأرومان بالجيزة بمشاركة 40 عارضا (صور)

تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ‏تم صباح اليوم افتتاح المهرجان الأول للجبن المصري ومنتجات الألبان بحضور د علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي والدكتور السيد خليفة نقيب الزراعيين وممثلي وزارات التجارة والصناعة والتموين والتضامن الاجتماعي ‏ وأكثر من 40 عارضا من مصانع الجبن المصرى بأنواعه المختلفة والذي يستمر خلال الفترة من 22-12وحتى 26-12 الجارى بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة.

ونقل الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي، تحية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى الجهات المنظمة والعارضين، والمشاركين، لافتا إلى أهمية هذا المهرجان، ليكون نواة لسلسلة من الفعاليات الخاصة بالجبن ومنتجات الألبان المصرية بشكل عام.

وأكد على أهمية مثل هذه المهرجانات في تبادل الخبرات بين العاملين والخبراء والباحثين في مجالات التصنيع الغذائي، والإنتاج الزراعي بشكل عام، لافتا إلى أهمية أن تكون هذه الملتقيات ليست فقط لمجرد عرض المنتجات، ولكن أيضا لعرض الأفكار والرؤي، والخروج بتوصيات تساهم في تطوير الصناعة وتحسين جودة المنتجات المصرية.

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وأشار إلى أن صناعة الجبن المصرية، هي جزء من منظومة تنمية الثروة الحيوانية وتحسين السلالات والرعاية البيطرية وإنتاج اللبن النظيف الخالي من المسببات المرضية، ويأتي ذلك أيضا في إطار توجيهات واهتمام رئيس الجمهورية، بتطوير منظومة مراكز تجميع الألبان، والتي تم إدراجها أيضا ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتنمية الريف المصري.

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وخلال المهرجان سوف يتم عرض أهم التطورات التى حدثت فى مجال تعميق الصناعة المحلية لمعدات وأجهزة تجميع الألبان وتبريدها وكذلك وسائل النقل الآمن من الناحية الصحية.

كما يقام على هامش المهرجان عدة حلقات نقاشية يومية من كبار علماء وخبراء أقسام الألبان بالمراكز والمعاهد البحثية المتخصصة وعلى رأسها مركز البحوث الزراعية والمركز القومى للبحوث ومعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني