افتتاح المكتب الإقليمى للمنظمة البحرية الدولية بالإسكندرية أكتوبر المقبل

أكدت مصادر مطلعة لـ”المال” عن الانتهاء من تنفيذ مكتب إقليمي للمنظمة البحرية الدولية بمصر بمقر الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بالإسكندرية، خلال أكتوبر المقبل.

وأشارت المصادر، أنه تم الحصول خلال العام الماضي على إنشاء هذا المكتب، ليقوم بتغطية الخدمات التي تقدمها المنظمة البحرية الدولية، بالمنطقة العربية والشرق الأوسط.

ومن أهم الخدمات التي سيتم تقديمها عبر المكتب هي خدمات التدريب، خاصة أن هناك دورات تدريبية تتيحها المنظمة العالمية لشركات الملاحة، على أن يكون التدريب عبر موظفي المنظمة، ووفقا للبرامج التي تقوم بوضعها.

وتمت الموافقة على طلب مصر باستضافة مكتب المنظمة البحرية العالمية، لاعتبار أنها من أهم الدول العاملة في نشاط النقل البحري، وما تمتلكة من موانئ عالمية، بالاضافة مرفق قناة السويس، بالاضافة إلى وجود الجامعات المتخصصة في تدريب النقل البحري.

وكانت قد أعلنت وزارة النقل مؤخرا، أن إنشاء مكتب للمنظمة البحرية العالمية في مصر، يأتي في ضؤ جعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات، كما يأتي بعد جهود لقطاع النقل البحري وهيئة السلامة البحرية على مدار عامين.

وأكدت وزارة النقل، أن هذا الفوز يعد تتويجا لجهود كافة الجهات المعنية بالدولة مثل وزارة النقل المصرية ووزارة الخارجية لتوضيح مدى أهمية الاستفاده من هذا المكتب للدول العربية ومن ضمنها مصر، حيث إنه لا يوجد مكتب تمثيل إقليمى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ليكون مركزاً مشعاً لتدريب كوادر بحرية معتمدة وقوية تدفع بالمنطقة بصفة عامة ومصر بصفة خاصة نحو مستقبل أفضل لهذه الكوادر، ويقدم هذا المكتب لمصر والدول العربية برامج التعاون التقنى التى تصدر من المنظمة البحرية الدولية لتخدم مصر والمنطقة العربية، خاصة فيما يتعلق بتحديث الاتفاقيات الدولية وتنفيذها من قبل السلطات البحرية الأخرى.

كما يمكن أن يستفاد من وجود هذا المكتب في مصر في عمل ورش ومجموعات عمل لتساعد علي توحيد الفكر العربي وزيادة الصناعات البحرية طبقاً للتطبيقات العالمية الحديثة والمطورة من قبل المنظمة البحرية الدولية. مع تدريب العناصر البحرية على أعمال مكافحة التلوث البحرى والحفاظ على البيئة البحرية تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتقديم الدعم والمساعدة فى اجتياز المراجعات الإلزامية التى تقوم بها المنظمة البحرية الدولية على تلك الدول فى المنطقة العربية لتحسين أداء تلك الدول ومواكبتها للدول العالمية والأوروبية.