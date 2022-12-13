افتتاح المكتبة الرقمية بجامعة قناة السويس بعد تطويرها

افتتح الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس لأعمال التطوير ورفع الكفاءة لمكتبة كلية التربية وقاعة مجلس الكلية والمؤتمرات بها، المكتبة الرقمية، مؤكدا أنه فى كل زيارة لكلية التربية يجد مزيدا من التطوير والتحديث المستمر، واشاد بأداء الكلية أثناء زيارة الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، مُجدداً الدعم للكلية وقياداتها وطلابها.

بدأت الزيارة بتفقد المكتبة الرقمية، وأشاد الدكتور ناصر مندور بأن يكون هذا التطوير ضمن مشروع تخرج طلاب الفرقة الرابعة شعبة تكنولوجيا التعليم، مؤكداً أن مساهمة الطلاب في تطوير كليتهم أصبح من أهم الغايات التى تسعى الجامعة إلى دعمها.

ومن جانبه أعرب الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب عن سعادته بأن يكون طلاب قسم تكنولوجيا التعليم المُساهم الأكبر فى هذا المشروع الضخم، حيث استطاع الطلاب من بداية الفصل الدراسي الأول وحتى الآن الانتهاء من المكتبات التى تخدم أقسام التربية الخاصة، تكنولوجيا التعليم، علم النفس ، الصحة النفسية وسيستمر العمل خلال الفصل الدراسى الثانى لتغطية جميع الأقسام.

وأشار الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعه لشئون الدراسات العليا إلى أن المكتبة مُقسمه إلى 4 غرف كبيرة على مساحة دور كامل تضمن المكتبة الرقمية، المكتبة التقليدية، مكتبة الدراسات العليا ومكتبة الكليات النوعية، موضحاً أن مكتبة الدراسات العليا تضم أكثر من 532 رسالة ماجستير و401 رسالة دكتوراة وتم تنظيم المكتبة وفقاً لنظام الQR الذى يستطيع الطالب من خلاله الحصول على البيانات بسهوله ويُسر مما يساعد على تقليل الضغط على استخدام الكتب.

رافق رئيس الجامعة كل من الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعه لشئون الدراسات العليا والبحوث والسيدة هدى فرج أمين عام الجامعة.

وكان فى استقبال رئيس الجامعة ومرافقيه الدكتور مدحت صالح عميد كلية التربية والدكتور مجدى الحبشى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور حسام جمال الدين وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة حنان محمود وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب واساتذة الكلية ورؤساء الأقسام والهيئة المعاونة والعاملين .

وخلال تفقد المكتبه قام الدكتور حسين عبد الفتاح منسق شعبة تكنولوجيا التعليم بتوضيح ما قام به طلاب القسم والبالغ عددهم 30 طالبا، قاموا بفهرسة رسائل ماجستير ودكتوراه ورقمنه الرسائل القديمة لافتاً إلى أن مشروع المكتبة الرقمية من صميم تخصص قسم تكنولوجيا التعليم.

وقام طلاب قسم تكنولوجيا التعليم بعرض تصميماتهم من البوسترات التعليمية التى تُعرف الطلاب بجميع الفرق على القسم والمقررات الدراسية به، مستخدمين البرامج التى تم تدريسها لهم من معالجة الصور، الفيديوهات، تصميم البرامج الهندسية ثلاثية الأبعاد بالإضافة إلى التسجيل الصوتي، كما حرص الطلاب على اخذ الصور التذكارية مع رئيس الجامعة ونوابه وقيادات الكلية .

ثم توجه الدكتور ناصر مندور إلى إفتتاح قاعة مجلس الكلية بعد أعمال التطوير ورفع الكفاءة والتى تمت على أحدث التقنيات .

فيما حرص الدكتور مدحت صالح عميد الكلية على تقديم الشكر لرئيس الجامعة على دعمه الكبير للكلية واصلاً الشكر والتقدير للسادة النواب وأمين عام الجامعة، مشيراً إلى أن الكلية شهدت الكثير من التطوير فى عهده مؤكداً أن الكلية تتخذ الإجراءات اللازمة للحصول على الإعتماد والجودة.