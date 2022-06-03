افتتاح المقر الإقليمي لشركة الدواء الإيطالية «ميناريني» في دبي

افتتح الدكتور أمين حسين الأميري، الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الصحي بوزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، المقر الإقليمي لشركة “ميناريني” الإيطالية لصناعة الأدوية في مجمع دبي للعلوم.

ويأتي افتتاح المكتب الجديد بدبي، ضمن خطة الشركة لتوسيع وجودها في دول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتختص ميناريني، التي تأسست في عام 1886، بمجالات البحث والإنتاج الدوائي والرعاية الصحية للمرضى وعلم الأورام والتشخيص، وأمراض القلب والسكري.

ولتعزز التزامها بصحة المرضى ورفاهيتهم في المنطقة أسست مجموعة ميناريني مكتبها الإقليمي الجديد “ميناريني الشرق الأوسط وأفريقيا” في دبي كموقع محوري لتكون على تواصل مع أصحاب المصلحة والمشاريع الرئيسيين في القطاع الصحي.

ميناريني: افتتاح مقرنا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بدبي علامة فارقة لشركتنا

وقال لوكا لاستروتشي، المدير العام لمجموعة ميناريني: “افتتاح مقرنا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بدبي علامة فارقة لشركتنا، كونه يحقق التوسع لاستثماراتنا في هذه المنطقة”.

وأضاف: “وجودنا في دبي سيعزز قدرات ميناريني ويحسن الوصول إلى الأسواق وتقديم منتجات متطورة في مجالات أمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز الهضمي والالتهابات”.

أظهرت حكومة الإمارات دعماً كبيرا للاستثمارات الاقتصادية الدوائية

وتابع: “أظهرت حكومة الإمارات دعماً كبيرا للاستثمارات الاقتصادية الدوائية، من خلال بنيتها التحتية التجارية القوية والمرافق المتميزة، نحن نرى هذه خطوة حيوية في الاتجاه الصحيح لميناريني، وسنواصل العمل جنباً إلى جنب مع حكومة الإمارات لرفع معايير الرعاية الصحية ودعم رفاهية المجتمعات في جميع أنحاء الإمارات وخارجها”.

مدير مجمع دبي للعلوم: ملتزمون بتحويل دبي إلى وجهة علمية ورعاية صحية رائدة

بدوره، قال مروان عبد العزيز جناحي، مدير عام مجمع دبي للعلوم: “نحن ملتزمون بتحويل دبي إلى وجهة علمية ورعاية صحية رائدة بما يتماشى مع رؤية قيادتنا، من خلال ايجاد نظام متكامل يعزز الابتكار والتقدم التكنولوجي.

وأضاف: “يسعدنا أن نرحب بعملاق الأدوية مثل مجموعة ميناريني في مجتمعنا النابض بالحياة، وأن نوفر لهم الدعم وإطار العمل اللازمين لمواصلة خطة توسعهم، مع دخولهم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المتنوعة، سيضيفون بلا شك رؤى وخبرات قيمة إلى نظامنا الصحي وسيساعدون في النهوض بتميز المدينة والمنطقة في مجال المستحضرات الصيدلانية ورعاية المرضى”.

وقال الدكتور علي السيد، مدير إدارة الخدمات الصيدلانية في هيئة الصحة بدبي: يتمثل الهدف المُحدد لاستراتيجية دبي لعام 2030 في أن تكون مركزاً عالمياً للأعمال القائمة على المعرفة والاستدامة والابتكار.

وأضاف: نظراً لأن ميناريني شركة متجذرة بعمق في البحث الطبي، فإنها ستكون مساهماً قوياً في هذه الرؤية الاستراتيجية، وسوف نشارك سويا رؤية دبي الشاملة للرعاية الصحية، المتمثلة في وضع الإمارة كوجهة رائدة للمعرفة والتعليم والتدريب في مجال الرعاية الصحية”.

الشركة تتواجد في 140 دولة وتضم أكثر من 17 ألف موظف

وتتواجد الشركة في 140 دولة، وتضم أكثر من 17 ألف موظف، وسيكون مقر “ميناريني” الإقليمي الجديد في دبي موجه من خلال قيم “ميناريني” المتمثلة في التركيز على المريض، والالتزام بالجودة والنزاهة والمسؤولية.

ويعتبر هذا الإنجاز الهام بمثابة شهادة على مَهمة “ميناريني” المتواصلة في علاج الأمراض على نطاق عالمي وإعطاء الأولوية لصحة المرضى فوق كل شيء آخر.

وقالت آلجين أرغون، الرئيس التنفيذي لمجموعة “ميناريني”: “يمثل هذا اليوم لحظة تاريخية بالنسبة لنا، وبافتتاح مكاتبنا الإقليمية في دبي، نقف أمام نقطة تحول رئيسية على طريق توسيع حضورنا وتنمية محفظتنا الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط. وبصفتنا شركة عائلية تمتلك سجلاً عريقاً يمتد لقرابة 135 عاماً، نتطلع دائماً إلى خدمة المزيد من المرضى في دول الخليج والشرق الأوسط خلال السنوات القادمة من خلال التزامنا الثابت بتقديم أرقى معايير الجودة العالمية”.