افتتاح المقر الإدارى الجديد للخط الملاحى CMA بميناء دمياط (صور)

شارك اللواء بحرى أحمد عبد المعطي حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط فى افتتاح المقر الإدارى الجديد داخل الميناء لمجموعة ( CMA CGM ) أحد أكبر الخطوط الملاحية على مستوى العالم .

جاء ذلك بحضور المهندس طارق زغلول المدير التنفيذي للخط الملاحى بمصر ، ومهند أحمد ممثل الملاك ، واللواء بحرى طارق عدلى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة للتشغيل ، والعميد مهندس أحمد عثمان نائب رئيس مجلس الإدارة للتخطيط والاستثمار .

وأشاد ممثلو المجموعة الفرنسية بميناء دمياط باعتباره أحد أهم موانئ شرق المتوسط الذى يتم تقديم خدمات الخط الملاحى من خلاله.

ومن جانبه نقل اللواء بحري أحمد حواش تهنئة الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بهذه المناسبة، وأكد على اهتمامه بتعزيز أوجه التعاون المشترك بين هيئة ميناء دمياط والخط الملاحى CMA بما يساهم في تطوير وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة لعملاء الميناء بالتزامن مع قرب اكتمال خطة تطوير أرصفة محطة حاويات دمياط وزيادة أعماقها بما يتناسب مع أحدث أجيال ناقلات الحاويات المنتظر دخولها الخدمة على مستوى العالم ، إلى جانب خطة وزارة النقل لتحويل ميناء دمياط إلى مركز محورى للتجارة واللوجستيات فى شرق المتوسط .

وحسب بيانات هيئة ميناء دمياط، فان الخط الملاحي هاباج لويد استحوذ على الحصة الاكبر بين الخطوط الملاحية العاملة في نشاط الحاويات بالميناء خلال العام المالي الماضي، بنسبة 48.9% بواقع 238 سفينة، بينما جاء خط cma- cgm الفرنسي بالمركز الثاني بنسبة 15.9% ، وذلك بواقع 167 سفينة.

وخلال العام الماضي 2021 جاء خط CMA-CGMفي المرتبة الرابعة عالميا ، حيث تعد شركة فرنسية الجنسية بالرغم من أنها مملوكة لعائلة جاك سعادة ” اللبناني الجنسية “، إلا انها تتخذ من فرنسا مقرا لها ، وتم تأسيسها عام 1978 نتيجة لسلسلة من الاندماجات بين شركات الشحن التي تم إنشاؤها سابقا.

وتمتلك الشركة أسطولًا يضم أكثر من 560 سفينة تعمل في أكثر من 150 مسارا على مستوى العالم, تبلغ قدرتها الاستيعابية حوالي 3015200 حاوية مكافئة.