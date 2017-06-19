افتتاح المعرض الخيري لرابطة الشباب بمطروح

معتز محمودافتتح اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، صباح اليوم، المعرض الخيرى الذى أقامته رابطة شباب مطروح بالتنسيق مع مديرية الشئون الاجتماعية بالمحافظة، لتوزيع زى العيد على الأطفال الأيتام وذوى الاحتياجات الخاصة وأبناء المطلقات غير القادرين بمدينة مرسى مطروح، فى إطار تفعيل دور الشباب فى الت



معتز محمود

افتتح اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، صباح اليوم، المعرض الخيرى الذى أقامته رابطة شباب مطروح بالتنسيق مع مديرية الشئون الاجتماعية بالمحافظة، لتوزيع زى العيد على الأطفال الأيتام وذوى الاحتياجات الخاصة وأبناء المطلقات غير القادرين بمدينة مرسى مطروح، فى إطار تفعيل دور الشباب فى التكافل الاجتماعي والمسئولية المجتمعية.

وقام محافظ مطروح بتوزيع زى العيد على 550 طفلا من الأيتام وذوى الاحتياجات الخاصة وأبناء المطلقات غير القادرين.

من جانبه، أكد حمد الفردى، رئيس رابطة شباب مطروح، أن تلك المبادرة من رابطة شباب مطروح تأتى من الإحساس بالمسئولية المجتمعية للشباب وتفعيل دورهم فى خدمة المجتمع، خاصة غير القادرين، مع تأكيد دور شباب مطروح بمقترحاتهم وآرائهم لخدمة المحافظة.