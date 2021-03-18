افتتاح المعرض التاسع لمنتجات الشباب من الحرف اليدوية بمطروح

أناب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح ، اليوم الخميس ، لافتتاح المعرض التاسع لعرض وبيع منتجات الشباب من الحرف اليدوية ، بحضور عدد من المديريين، والذى تنظمة الإدارة العامة للسياحة والمصايف بالنادى الاجتماعى بمطروح فى الفترة من 18 -20 مارس الجارى.



وأوضحت صباح توفيق مدير إدارة السياحة والمصايف أن المعرض يضم 85 عارضا لبيع المنتجات اليدوية والمأكولات والحلوى والملابس الجاهزة واليدوية ومنتجات الزيتون ومشتقاته، بالاشتراك مع الجمعية التعاونية الزراعية وجمعية التحدي للتنمية الشاملة وجهاز تنمية المشروعات والجمعية التعاونية لمنتجى الزيتون وجمعية الاسر المنتجة



وأكدت نائب محافظ مطروح على اهتمام المحافظة بفتح منافذ تسويقية لمنتجات الشباب والسيدات المعيلات ومساعدتهم على الترويج الأمثل وتسويق لمنتجاتهم وتحقيق الاستفادة لهم دون تحملهم أي أعباء مالية، مشيرا الى أنه ستتم اقامة معرض دائم تنفذه المحافظة قريباً لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب وعرض منتجاتهم.

وفى سياق آخر واحتفالا بيوم المرأة المصرية، نظم مركز إعلام مطروح تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، ندوة بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، وأم العز بريك مدير مركز الاعلام وعدد من طالبات الخدمه العامة.

أكدت نائب محافظ مطروح على اهتمام الدولة بقضايا المرأة والعمل على تنمية قدراتها وتمكينها فى كافة المجالات ، مشيدة بدور المرأة بمطروح وجهودها في المجتمع سواء عاملة او طبيبة او معلمه وغيرهن من المهن والأعمال حتى في اقصي التجمعات الصحراوية في رعاية أسرتها وابنائها .

وأكدت على جهود المحافظة وما يبذل من أجل النهوض بحياة المرأة وأوضاعها الاجتماعية والاقتصادية مع تقديم كافة اوجه الرعاية والاهتمام من اجل تمكينها في مواقع العمل وتولي قيادات عدد من الجهات والإدارات.

وأشارت إلى أهمية وعي الفتيات بدورهن من أجل صنع مستقبل أفضل لهن، مع تنمية مهاراتهن التعليمية والتدريبية للقدرة على بذل مزيد من جهود خدمة المجتمع من والارتقاء بمكانتهن للحصول على المواقع والمكانة المرموقة.