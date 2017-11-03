افتتاح المسجد الكبير بالسنوسية بتكلفة 1.5 مليون جنيه

معتز محمود:افتتح اليوم الجمعة ، السيد الإمام سكرتير عام محافظة مطروح، نائبا عن اللواء علاء أبو زيد، محافـظ مطروح المسجد الكبير بمنطقة السنوسية بمدينة مرسي مطروح، بحضور الشيخ محمد يونس مدير مديرية الأوقاف بالمحافظة، و محمد جابر رئيس مدينة مرسي مطروح، ومدير المنطقة الأزهرية والقيادات التنفيذية والشع

معتز محمود:

افتتح اليوم الجمعة ، السيد الإمام سكرتير عام محافظة مطروح، نائبا عن اللواء علاء أبو زيد، محافـظ مطروح المسجد الكبير بمنطقة السنوسية بمدينة مرسي مطروح، بحضور الشيخ محمد يونس مدير مديرية الأوقاف بالمحافظة، و محمد جابر رئيس مدينة مرسي مطروح، ومدير المنطقة الأزهرية والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة .

واستمع المصلون لخطبة الجمعة والتي تناولت فضل القرآن الكريم في حياة الإنسان في الدنيا والآخرة، والذي يعد دستور الأمة الإسلامية وبتعاليمه نهضت الأمة برجالها وإضافة لضرورة الرجوع إلى تعاليم القرآن الكريم قولا وعملا و التعاون والاعتصام بحبل الله، كأمة واحدة قادرة على مواجهة العدو والشدائد والتصدي بإيمان لكل التحديات المحيطة بالأمة الإسلامية .

ونقل السكرتير العام تهنئة محافظ مطروح لأهالي المنطقة بمناسبة افتتاح المسجد الكبير، بمنطقة السنوسية، و تم إحلال وتجديد المسجد بالجهود الذاتية علي نفقة أحد رجال الأعمال المخلصين بتكلفة 1.5 مليون جنيه، ويحتوي المسجد علي مصلي للسيدات و غرفة لحفظ القرآن الكريم، بالإضافة إلي فرش المسجد كأحد المساجد العريقة بالمحافظة .

ومن جانبه، وجه اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح الشكر، لأبناء المحافظة المخلصين وخاصة رجل الأعمال الذي قام بإحلال وتجديد المسجد علي نفقته الخاصة، ليخرج المسجد بهذا الشكل ليليق بسكان المنطقة والمحافظة .