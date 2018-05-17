افتتاح المرحلة الثانية من تطوير وحدة الجراحة بأبو الريش

افتتحت مؤسسة وفاء لمصر أمس، المرحلة الثانية من تطوير وتجهيز وحدة الجراحة العامة بمستشفى الأطفال الجامعي (أبو الريش المنيرة) بحضور حسن عبد الله، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، والدكتور فتحي خضير،عميد كلية طب القصر العينى.

وشملت أعمال التجديدات لهذه المرحلة تطوير وتجديد ٤ غرف عمليات والعناية الجراحية وتجهيز وإحلال غرف إفاقة بسعة ٦ أسرة وإحلال وتجديد غرف تغيير الملابس للأطباء وطاقم التمريض.

وفي هذا الصدد قال حسن عبد الله، إن لوفاء مصر تاريخ طويل من التعاون المشترك مع جامعة القاهرة، ومستشفيات طب القصر العينى، بدأت منذ عام 2003 وذلك إيمانا بحيوية دور المستشفيات الجامعية في توفير أفضل الخدمات والرعاية الطبية للمرضى، بالإضافة إلى تقديم الخدمات التعليمية، والتدريبية للأطباء وأطقم التمريض، مما يعمل على رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة.

وأضاف :” اليوم نحتفل بافتتاح مشروع ضخم من شأنه أن يساعد على الحد من قوائم الانتظار، والتي تشكل التحدي الأكبر نحو توفير خدمة طبية متميزة لآلاف المرضى المترددين من كل أنحاء الجمهورية.”

وقد انتهت المؤسسة في عام 2015 من أعمال تطوير المرحلة الأولي لنفس المشروع، والذي يتكون من تطوير وتجهيز غرفتين عمليات، بالإضافة إلى إحلال وتجديد وحدة ما قبل العمليات وغرف إفاقة، إلى جانب قيام المؤسسة بتوفير أجور إضافية لطاقم التمريض وتحمل تكاليف بعض العمليات لعدد من المرضي شهريا، وتوفير خدمات التعقيم والنظافة لغرف العمليات، ولهذه الجهود الأثر الأكبر في إجراء أكثر من 12,209 عملية جراحية، والتي نجحت فى تقليص قوائم الانتظار من تسعة أشهر إلي ثلاثة أشهر، ومن المتوقع أن تتقلص قائمة انتظار الوحدة بعد افتتاح المرحلة الثانية إلي شهر على أقصى تقدير.

وقال الدكتور فتحي خضير:” إن لمؤسسات المجتمع المدني دور مهم في تطوير المنظومة الطبية بمصر وخدمة آلاف المرضى، واليوم نحتفل بنموذج ناجح من التعاون مع مؤسسة مالية رائدة تعمل على الارتقاء بالقطاع الطبي لتحقيق التنمية المستدامة التي تنشدها مصر.”

وأضاف دكتور هشام الساكت، أستاذ جراحه الأطفال ومدير مركز التعليم المتطور بالقصر العينى :” أن التعاون المثمر مع مؤسسة وفاء لمصر من البداية في أعمال تجديدات المرحلة الأولى من تطوير وتجهيز وحدة الجراحة العامة أدت إلى انخفاض ملحوظ في قوائم انتظار مرضى العمليات الجراحية، وسيساهم هذا العمل فى تقليص معدلات قوائم انتظار المرضى بافتتاح المرحلة الثانية.

وأشاد بالاستجابة الكريمة للمؤسسة لتجديد قاعة مركز المؤتمرات الكبرى والمتحف الأثري لكلية الطب -القصر العيني-والذي يعدثاني أكبر مركز مؤتمرات بجامعة القاهرة وسيتم افتتاحها قريباً.”

وستقوم المؤسسة في البدء بأعمال تجديدات المرحلة الثالثة والأخيرة وستشمل إحلال وتجديد غرف الرعاية المركزة ورفع عدد الأسرة من ٣ إلي ٦ أسرة مع كامل التجهيزات الطبية اللازمة وتجديد قاعة المحاضرات ووحدة زرع الكلى.

وقد أنشئت مؤسسة “وفاء لمصر” في عام 2007 من قبل البنك العربى الأفريقى الدولى لتطوير قطاعي الصحة والتعليم بمصر إيماناً بأن المصري يستحق أفضل مستوى من الصحة والتعليم.

