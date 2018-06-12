افتتاح المرحلة الثالثة من طوارئ القصر العيني

الخشت: قصر العينى سيظل الصرح الطبى الأكبر فى مصر والشرق الأوسط أحمد اللاهونى افتتح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، ظهر اليوم الثلاثاء، المرحلة الثالثة لمستشفى طوارئ قصر العيني 185 "الدورين الثالث والثامن"، بشكل تجريبي وتشمل المرحلة الثالثة أكبر وأحدث قسم لعلاج الحروق بسع

الخشت: قصر العينى سيظل الصرح الطبى الأكبر فى مصر والشرق الأوسط



أحمد اللاهونى

افتتح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، ظهر اليوم الثلاثاء، المرحلة الثالثة لمستشفى طوارئ قصر العيني 185 “الدورين الثالث والثامن”، بشكل تجريبي

وتشمل المرحلة الثالثة أكبر وأحدث قسم لعلاج الحروق بسعة 32 سرير، و12 سرير رعاية حروق للكبار والأطفال، وغرفتي عمليات بالمجان، وأحدث رعاية مركزة للصدرية بسعة 20 سرير، وقسم للقلب بسعة 23 سرير يتضمن رعاية قلبية وقسطرة للقلب، بالإضافة الي وحدة مناظير.

وتفقد الخشت أقسام المستشفى المختلفة بحضور الدكتور فتحي خضير عميد كلية طب قصر العيني، والدكتور خالد مكين وكيل الكلية، والدكتور أحمد صبحى مدير عام المستشفيات الجامعية، وأساتذة كلية الطب. كما حضر الإفتتاح التجريبى الدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات السابق.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت: إن “وحدة الحروق تعتبر نقلة مهمة في المستشفيات المصرية وتتبع أحدث الأسالييب العلاجية وتستخدم أحدث الاجهزة”.

وأضاف أن وحدة الصدر ووحدة القلب في الطوارئ، تمثل نقلة خاصة في المناظير والقسطرة، خاصة أن الوحدتان في مكان واحد لأول مرة ويعتمدا على بعضهما البعض في حالات عديدة.

وأشاد الخشت بالخدمات العلاجية المقدمة بمستشفى طوارئ قصر العيني 185، مؤكدا أنها إضافة كبيرة لمستشفيات قصر العينى الذى سيظل الصرح الطبى الأكبر فى مصر والشرق الأوسط ، والذى يقدم خدمة العلاج بالمجان.

يشار إلى أن المرحلة الأولي من مستشفى طوارئ قصر العيني 185 تم افتتاحها عام 2014، وشملت أقسام الاستقبال والاسعافات بسعة 22 سريراً، وجناح عمليات، و25 سريراً في أقسام الرعاية الحرجة الجراحية، و50 سريراً في أقسام الجراحة العامة وجراحة الصدر.

وافتتحت المرحلة الثانية عام 2015، وشملت أقسام الرعاية الجراحية (25 سريراً)، وأقسام الجراحة العامة (50 سريراً)، وأقسام جراحة التجميل والعظام (50 سريراً).

وقد تم انشاء مستشفى طواريء قصر العيني 185 للحوادث والحروق في اطار سعي قصر العيني للتعاون مع المجتمع المدني والمؤسسات الغير حكومية والأفراد ودعم دوره في خدمة المواطن المصري وتقديم أفضل الخدمات الصحية لحالات الطوارئ والحروق، ويتسع المستشفي لـ 400 سرير للإقامة والرعاية المركزة وعلاج الحروق، إضافة إلى 9 غرف عمليات.