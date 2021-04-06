نقل وملاحة

افتتاح المرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو أبريل 2022

يضم محطات ناصر وماسبيرو وصفاء حجازى والكيت كات
محمود محسن 6:55 ص, الثلاثاء, 6 أبريل 21 6:55 ص, الثلاثاء, 6 أبريل 21

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قال اللواء عصام والى رئيس الهيئة القومية للأنفاق إن الجزء الأول (3A) من المرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو سيتم افتتاحه خلال شهر أبريل 2022.  

وأوضح أن الجزء الأول (3A) من المرحلة الثالثة بمترو الأنفاق يتكون من 4 محطات نفقية وهى (ناصر، ماسبيرو، صفاء حجازى، الكيت كات)، لافتا إلى أن الجزء الأول يبلغ طوله 4 كم.  

 وأضاف لـ«المال» أن نسبة تنفيذ الأعمال فى الجزء الأول (3A) بلغت %78 مشيرا إلى أنه سيتم افتتاح الـ4 محطات مرة واحدة.  

وتابع: «تأتى أهمية الخط الثالث فى مترو الأنفاق فى أنه أول محور عرضى يربط بين شرق القاهرة وغربها، حيث إنه يحقق الربط مع الخط الأول (حلوان – المرج) فى محطة ناصر، ويحقق الربط مع الخط الثانى (شبرا – الجيزة) فى محطتى العتبة وجامعة القاهرة للربط بوسط المدينة ومحافظة الجيزة».  

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 وأوضح أن الخط الثالث سيقوم أيضا بالربط مع القطار الكهربائى (السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإداية الجديدة) فى محطة عدلى منصور، كما أن هذا الخط يحقق تبادل الخدمة مع مونوريل السادس من أكتوبر فى محطة وادى النيل بالمرحلة الثالثة، كما سيتبادل الخدمة مع مونوريل العاصمة الإدارية فى محطة الاستاد بالمرحلة الثانية منه.  

 جدير بالذكر أن طول الخط الثالث يبلغ 41.2 كم بواقع 34 محطة (21 نفقية، و2 سطحية، و11 علوية).  

وقال «والى» إن المرحلة الثالثة من الخط الثالث فى مترو الأنفاق يمتد مسارها من العتبة حتى محور روض الفرج شمال إمبابة، ثم تعبر الطريق الدائرى، ثم تتجه جنوبا حتى جامعة القاهرة عبورا بشارع جامعة الدول العربية وبولاق الدكرور للربط مع الخط الثانى عند محطة جامعة القاهرة.

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ولفت إلى أن إجمالى طول المرحلة الثالثة يبلغ 17.7 كم تقريبا بواقع 15 محطة.

وتنقسم المرحلة الثالثة إلى 3 أجزاء، الجزء الأول سبق ذكره، بينما الجزء الثاني «3B» يمتد بطول 6.6 كم من محطة الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محور روض الفرج ويشمل 6 محطات (محطة نفقية «السودان»، و4 محطات علوية «إمبابة، البوهى، القومية العربية، الطريق الدائرى»، ومحطة سطحية «المحطة النهائية عند محور روض الفرج). أما الجزء الثالث «3C» فهو أطول أجزاء المرحلة الثالثة حيث يبلغ طوله 7.1 كم، ويمتد من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهرة ويشمل 5 محطات (3 محطات نفقية «التوفيقية، وادى النيل، جامعة الدول» ومحطة علوية «جامعة القاهرة» ومحطة سطحية «بولاق الدكرور»).

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 تجدر الإشارة إلى أن تكلفة المرحلة الثالثة فى مترو الأنفاق بلغت 42.6 مليار جنيه، بينما قُدرت تكلفة الخط الثالث بالكامل بنحو 97 مليار.

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بقلم محمود محسن

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