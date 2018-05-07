افتتاح المرحلة الأولى من مشروع نادي إيروسبورت على مساحة 46 فدانًا

دعاء محمودافتتح صفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة مصر للطيران، المرحلة الأولى من مشروع نادي "إيروسبورت" الجديد، التابع لوزارة الطيران، برئاسة اللواء طارق زكي رئيس مجلس إدارة شركة "إيروسبورت" للخدمات الرياضية والترفيهية، وبحضور عدد كبير من قيادات وزارة الطيران والشركات القابضة.وقال الل

دعاء محمود





افتتح صفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة مصر للطيران، المرحلة الأولى من مشروع نادي “إيروسبورت” الجديد، التابع لوزارة الطيران، برئاسة اللواء طارق زكي رئيس مجلس إدارة شركة “إيروسبورت” للخدمات الرياضية والترفيهية، وبحضور عدد كبير من قيادات وزارة الطيران والشركات القابضة.

وقال اللواء طارق زكي، رئيس نادي إيروسبورت، خلال كلمته باحتفالية افتتاح النادي، إن هذا الإنجاز لم يتحقق من فراغ، وهناك عدة صعوبات قمنا بالتغلب عليها، مضيفًا أن الهدف من هذا المشروع هو خدمة العاملين بقطاع الطيران ومراعاة البعد الاجتماعي لهم.

ويقام المشروع على مرحلتين، بإجمالي مساحة 46 فدانًا، منها 36 فدانًا مساحات خضراء، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من إنشاءات المرحلة الأولى، بتكلفة مالية تقدر بـ300 مليون جنيه، تم إنشاء المرحلة الأولى على مساحة 36 فدانًا، وتضم مبنى اجتماعيًّا مقامًا على مساحة 120 ألف متر مربع، ملحقًا به جراج سيارات يسع 500 سيارة، مقامًا أسفل المبنى، تم تجهيزه بأحدث الأجهزة والمعدات، ويضم المبنى عددًا من الصالونات الفاخرة، والكافيهات، وصالات البلياردو، وتراسات مفتوحة.

ويضم المبنى الاجتماعي قاعة أفراح مجهزة بأحداث التجهيزات الضوئية والصوتية تسع 500 فرد، فضلًا عن عدد من المطاعم لخدمة الأعضاء، بالإضافة إلى مكتبة للاطلاع والقراءة على جميع العلوم والأبحاث في شتى المجالات.

وتشمل المرحلة الأولى من المشروع، قاعة نادٍ صحي وجيم به أحدث الأجهزة الرياضية المتنوعة، بالإضافة إلى غرفة ساونا وجاكوزي، مجهزين على أعلى مستوى، ومنطقة الألعاب الحديثة المخصصة للأطفال، تم إنشاؤها على مساحة 2000 م مربع، تضم كل الألعاب الترفيهية من سن 4 سنوات حتى 12 سنة.

ويضم النادي 10 ملاعب، مقسمة (5 ملاعب تنس أرضي، ملعب 11 بمقاسات دولية، ملعب نجيلة صناعي خماسي متعدد، 3 ملاعب متعدد)، بالإضافة إلى حمام سباحة ترفيهي، ومساحات خضراء تخدم الأعضاء.