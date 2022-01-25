افتتاح المرحلة الأولى من مستشفى بهية الشيخ زايد في يناير 2023

قال ماجد حمدي عضو مجلس أمناء مؤسسة بهية لعلاج مرض سرطان الثدي بالمجان إن أعمال إنشاءات مبني المستشفي في حي الشيخ زايد بدأت يناير 2021، ومن المقرر افتتاح المرحلة الأولي خلال يناير المقبل والذي يتكون من 7 طوابق.

وأضاف ماجد حمدي، اليوم الثلاثاء، خلال حفل توقيع مؤسسة بهية لعلاج مرض سرطان الثدي بالمجان مع شركة بي تك لتوزيع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، أن المستشفي ستسقبل 500 ألف سيدة سنويا للاطمئنان على صحتها.

وأوضحت جيلان أحمد المدير التنفيذي لمؤسسة بهية أن بي تك شريك استراتيجي للمؤسسة منذ بدايتها، لافتة إلي أن بهية تولي اهتماما ملحوظا بمحاربات مرض سرطان الثدي وأسرتها.

وأكد الدكتور محمود خطاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بي تك، أن الشركة تدعم محاربات سرطان الثدي انطلاقا من مسئوليتها المجتمعية، مبينا أن بي تك تهتم بمتابعة حياة جميع الأسر المصرية وتسخير كل العقبات لاستعادتها.

وأوضح أن المرأة هي عماد أساسي لأي أسرة مصرية، مشيرا إلي أن دور الشركة لا يقتصر علي مجرد الدعم المادي فقط بل نشر الوعي لجميع العملاء والتعامل مع أسرة بهية في الكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي.

وقدر خطاب أن عدد العاملين بالشركة بنحو 5 آلاف أسرة، مشيرا إلي أن بي تك تتعهد بتجهيز 3 غرف في مبني مستشفي بهية في حي الشيخ زايد خلال العام الحالي.