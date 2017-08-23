افتتاح المرحلة الأولى لمشروع مكسيم العقارى بالعلمين

معتز محمودافتتح اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح،اليوم الأربعاء، المرحلة الأولى من مشروع مكسيم السياحي بالساحل الشمالي، وذلك بعد عام من توقيع عقود المشروع، الصيف الماضى، خلال المؤتمر الاقتصادي الأول لمطروح. وأكد محافظ مطروح، أن المشروع وسيلة لزيادة أعداد الغرف الفندقية، والتي تحتاجها المحافظ

معتز محمود

افتتح اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح،اليوم الأربعاء، المرحلة الأولى من مشروع مكسيم السياحي بالساحل الشمالي، وذلك بعد عام من توقيع عقود المشروع، الصيف الماضى، خلال المؤتمر الاقتصادي الأول لمطروح.

وأكد محافظ مطروح، أن المشروع وسيلة لزيادة أعداد الغرف الفندقية، والتي تحتاجها المحافظة، لافتًا إلى أن طاقتها 10 آلاف غرفة فندقية، وتحتاج علي الأقل 25 ألف غرفة أخرى.

وأضاف أبو زيد، أن افتتاح المرحلة الأولي من مشروع مكسيم، بعد عامين فقط من المؤتمر الاقتصادي، إنما يؤكد مصداقية المحافظة، والدولة في متابعة المشروعات، ويؤكد أيضا سرعة إنجاز المستثمر والتزامه بالمخطط الزمني.

ووجه المحافظ، الشكر لشركة مكسيم، لجديتهم، والتزامهم بمعدلات محددة، وفقاً للمخطط الزمني، مشيراً إلي أن سرعة إنجاز المشروع، تعطي رسالة للعالم، بأن مطروح واعدة، وتأخذ خطوات جادة مع المستثمرين.