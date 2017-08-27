افتتاح المراكز التكنولوجية و 8 وحدات محلية بالبحيرة

هالة السعيد : وزارة التخطيط تتبنى مشروعًا قوميًا لرفع كفاءة أداء الجهاز الإداري للدولة، وبدأنا جني ثماره





المال – خاص:



افتتحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، صباح اليوم الأحد، بحضور الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، والمهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، وشيري كارلين، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بديوان عام محافظة البحيرة، ومجالس مدن كفر الدوار، و الدلنجات، و وادي النطرون.. وقد قامت وزارة التخطيط بتنفيذ كل مراحل المشروع كاملة بتلك المراكز، بالإضافة إلى افتتاح خمسة مراكز تكنولوجية انتهت فيها عملية تحديث التطبيقات والبرامج، بجميع الإدارات الخدمية والإدارية، بالتعاون مع مشروع التخطيط الفعال الممول من المعونة الأمريكية، وتقع هذه المراكز في دمنهور، و كوم حمادة، وإيتاى البارود، وشبراخيت، و أبو حمص، إذ يعمل هذا النظام من خلال قاعدة بيانات مركزية تدار من مركز بيانات مجهز يربط جميع المراكز على مستوى الجمهورية.



وقالت الوزيرة إن هذه المراكز تُعد ثمرة تعاون مستمر وجهد متواصل بين وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري من جهة، ومحافظة البحيرة من جهة أخرى، لتطوير وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين. وهذا النجاح يأتي في إطار المشروع القومي الذي تتبناه الوزارة، بالتعاون مع الجهات والوزارات المعنية لرفع كفاءة أداء الجهاز الإداري للدولة لتفعيل منظومة الشباك الواحد لخدمة المواطنين، وكذلك خطة برنامج تطوير الخدمات الحكومية، وهي الأمور الذي بدأنا في جني ثمارها.

وأضافت أن هذا المشروع يهدف إلى تطوير خدمات المواطنين بصورة حضارية وسريعة ودقيقة من خلال المراكز التكنولوجية لخدمـة المواطنين، والتي تعتمد على أحدث التقنيات التكنولوجيـة؛ ولأول مرة يتم تقديم الخدمات للمواطنين من خلال شبكة الإنترنت.



ضم الوفد المرافق د. صالح الشيخ، نائب وزير التخطيط للمتابعة والإصلاح الإداري، الذي قال إن :”المشروع يهدف إلى التيسير على الموظف في أداء الأعمال المكلف بها بفاعلية وسهولة، والاستغناء التام عن الورقيات، عبر طباعة كل طلبات المواطنين والخطابات الموجهة للجهات الخارجية بشكل مميكن، مع تحقيق الترابط والتكامل بين الإدارات لسرعة استرجاع المعلومات مع الدقة والسرية للبيانات، ومتابعة أعمال الإدارات مع قدرة عالية للإدارة العليا لسرعة اتخاذ القرار لتحقيق خدمة أفضل للمواطن.



ويتيح النظام الجديد استخراج تقارير بالبيانات والمعلومات الدقيقة للإدارة العليا لدعم اتخاذ القرار، ويقدم المركز ما يقرب من 60 خدمة للمواطنين، كذلك يتم ربط جميع المراكز التكنولوجية معا من خلال مركز البيانات الرئيسي وتطبيقات الإنترنت، والتي توفر البيانات والمعلومات الدقيقة لمتخذي القرار لمتابعة وتقييم العاملين بالمنظومة عن طريق التقارير المختلفة ومؤشرات لخدمات الأداء في مجال خدمة المواطنين، مما ينعكس بالإيجاب على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتقليل الفترة الزمنية اللازمة لتقليل الخدمة، ويستهدف المشروع أيضا فصل مقدم الخدمة عن طالبها بما يخلق بيئة عمل مناسبة بعيدة عن التعرض لأي عامل من عوامل الفساد.



وتشمل المرحلة المقبلة من التطبيق، إضافة بعض المميزات للمواطنين مثل السداد الإلكتروني والرسوم المستحقة على الخدمات وإرسال رسائل البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة (SMS) للمواطنين، ويتم توفير خدمات أخرى من خلال المركز التكنولوجي بالديوان، وذلك في إطار التعاون بين مشروع “خالص” والوزارة، وتشمل الخدمات تحصيل الفواتير مثل التليفونات ومصاريف الجامعات والتبرعات والزكاة، بالإضافة إلى استخراج الأوراق الحكومية مثل الزواج والطلاق وإصدار بطاقات الرقم القومي وإعادة توزيع كروت البنزين وتكافل وكرامة والـتأمينات.



يُشار إلى أن كل مركز يقدم ما يقرب من ستين خدمة للمواطنين، منها؛ طلب ترخيص أعمال بناء بأنواعه، وطلب تعديل رخصة، وطلب بيان صلاحية، وطلب ترخيص تشغيل محل. وجار حالياً دراسة تفعيل التوقيع الإلكتروني في دورات عمل ديوان عام المحافظة والأحياء التابعة لها.



جدير بالذكر أنه جار حاليًا العمل في 57 مركز خدمة مواطنين بالمحافظات، كما تم الانتهاء من 5 دواوين عام محافظة و29 وحدة محلية مركز ومدينة على النظام المركزي، و 129 وحدة محلية على النظام اللامركزي، وجار وضع خطة لتطويرهم.



كما تم الانتهاء من إنشاء 22 بوابة إلكترونية للمحافظات، و12 مدينة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجار العمل في 7 مدن جديدة.