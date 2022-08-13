افتتاح‭ ‬المتحف‭ ‬الكبير‭ ‬وتفعيل‭ ‬الإستراتيجية‭ ‬الوطنية‭ ‬على‭ ‬مائدة‭ ‬وزير‭ ‬السياحة

ينتظر‭ ‬أحمد‭ ‬عيسى‭ ‬طه،‭ ‬وزير‭ ‬السياحة‭ ‬والآثار الجديد‭ ‬4‭ ‬ملفات‭ ‬مهمة‭ ‬على‭ ‬رأسها،‭ ‬افتتاح‭ ‬المتحف‭ ‬المصرى‭ ‬الكبير‭ ‬وتفعيل‭ ‬الإستراتيجية‭ ‬الوطنية‭ ‬للنهوض‭ ‬بالسياحة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ملف‭ ‬الترويج‭ ‬والتنشيط‭ ‬وهيكلة‭ ‬القطاع،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬الحركة‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬الأسواق‭ ‬الأجنبية‭.‬

‬يذكر‭ ‬أن‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬وافق‭ ‬فى‭ ‬جلسته‭ ‬الطارئة‭ ‬أمس،‭ ‬على‭ ‬التعديل‭ ‬الوزارى‭ ‬الجديد‭ ‬الذى‭ ‬شمل‭ ‬13‭ ‬حقيبة،‭ ‬و‭ ‬تضمن‭ ‬تعيين‭ ‬‮«‬طه‮»‬‭ ‬وزيرا‭ ‬للسياحة‭ ‬والآثار‭ ‬خلفا‭ ‬للدكتور‭ ‬خالد‭ ‬العنانى‭.‬

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‬وقال‭ ‬ثروت‭ ‬عجمى،‭ ‬رئيس‭ ‬غرفة‭ ‬شركات‭ ‬السياحة‭ ‬بالأقصر،‭ ‬إن‭ ‬أبرز‭ ‬الملفات‭ ‬التى‭ ‬يحتاج‭ ‬القطاع‭ ‬إلى‭ ‬التركيز‭ ‬عليها‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬المقبلة‭ ‬هو‭ ‬ملف‭ ‬الترويج‭ ‬والتنشيط‭ ‬السياحى‭.‬

بينما‭ ‬يتمثل‭ ‬الملف‭ ‬الثانى‭ ‬فى‭ ‬الاهتمام‭ ‬بالسياحة‭ ‬الثقافية‭ ‬وزيادة‭ ‬الحركة‭ ‬الوافدة‭ ‬إليها،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تكثيف‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬كبرى‭ ‬الشركات‭ ‬بالخارج،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬التدفق‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬الأسواق‭ ‬الأجنبية‭.‬

‬من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬مصدر‭ ‬فى‭ ‬غرفة‭ ‬المنشآت‭ ‬الفندقية،‭ ‬إن‭ ‬افتتاح‭ ‬المتحف‭ ‬المصرى‭ ‬الكبير‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬الملفات‭ ‬المهمة،‭ ‬يليه‭ ‬إعادة‭ ‬هيكلة‭ ‬بعض‭ ‬القطاعات‭.‬

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‬كان‭ ‬الدكتور‭ ‬مصطفى‭ ‬مدبولى،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،عقد‭ ‬اجتماعا‭ ‬فى‭ ‬يونيو‭ ‬الماضى‭ ‬لاستعراض‭ ‬مسودة‭ ‬إستراتيجية‭ ‬النهوض‭ ‬بالسياحة‭ ‬المصرية،‭ ‬إلى‭ ‬تحسين‭ ‬مناخ‭ ‬الاستثمار‭ ‬السياحي،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬منح‭ ‬التسهيلات‭ ‬اللازمة‭ ‬فى‭ ‬عمليات‭ ‬الإنشاء‭ ‬والتراخيص‭ ‬لتشجيع‭ ‬المستثمرين‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬حجم‭ ‬استثماراتهم‭ ‬فى‭ ‬القطاع،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬توحيد‭ ‬الجهة‭ ‬التى‭ ‬يتعاملون‭ ‬معها‭ (‬الشباك‭ ‬الواحد‭)‬،‭ ‬وأن‭ ‬تكون‭ ‬الوزارة‭ ‬هى‭ ‬المعنية‭ ‬أولًا‭ ‬وأخيرًا‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تقوم‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الأخرى‭.‬