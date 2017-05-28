افتتاح الليالي الرمضانية بشارع المعز الأربعاء

يفتتح حلمي النمنم، وزير الثقافة، وصبري سعيد رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ليالي رمضان الثقافية والفنية والتي تقام خلال الفترة من 5 إلى 14 رمضان بشارع المعز حيث تقام الأنشطة بمسرح الشاعر والمسرح الروماني بسور القاهرة الشمالي بجوار باب النصر ووكالة بازرعة بجانب العروض الفنية بوكالة الغوري ومشاركة بعض فرق الهيئة مع جمعيات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة ودار المركبات بالإضافة لعروض بحي الأسمرات.

تتضمن فعاليات الافتتاح يوم 5 رمضان الموافق الأربعاء 31 مايو الجاري بمقهى نجيب محفوظ بوكالة بازرعة الذي تقيمه الإدارة العامة للثقافة العامة ندوة موسعة بعنوان “الأقصر عاصمة الثقافة العربية 2017” بمناسبة اختيار مدينة الأقصر عاصمة للثقافة العربية تتضمن إلقاء كلمات لكل من وزير الثقافة، د. محمد سيد بدر محافظ الأقصر أو من ينوب عنه، ورئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، كما يشارك فيها أدباء الأقصر وهم الأديب الكبير بهاء طاهر، د. أحمد شمس الدين الحجاجي بالإضافة لعضو مجلس الشعب عن محافظة الأقصر، يديرها الشاعر أشرف أبو جليل.

كما تقام الليلة الشعرية الغنائية الأولى بمشاركة الشعراء أحمد فؤاد جويلي، أسامة البنا، رمضان عبد العليم، بكري عبد الحميد، محمود مرعي، محمد العارف، بمصاحبة الفنان عزت نصر ويديرها الشاعر النوبي عبد الراضي.

وعلى مسرح سور القاهرة الشمالي بشارع المعز تقدم عروض لفرق أطفال تنورة بنها، وسوهاج ومطروح للفنون الشعبية والنيل للموسيقى الشعبية، كما تقدم فرقة التنورة التراثية عروضها الفنية بوكالة الغوري التابعة للإدارة العامة للمهرجانات.

وتنظم الإدارة العامة للمواهب عدة ورش فنية تتضمن معرض لأعمال الموهوبين، وورشة رسم على الوجه بالإضافة لورشة عجينة السيراميك بجانب إقامة مسابقة ثقافية وعلمية لاكتشاف الموهوبين وذلك بباب النصر.

كما تقيم الإدارات العامة التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث عدة ورش تتضمن تصنيع زينة وفانوس وشخصيات رمضان وعروسة الفل وورش للحرف اليدوية، بجانب ورش للرسم على الوجه والطرق على النحاس للمكفوفين وورش حلي للصم والبكم، بالإضافة لمعرض دائم لنتاج الورش الفنية خلال العام وذلك بمسرح سور القاهرة الشمالي.