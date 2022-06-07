افتتاح العرض المسرحي «ليلة القتلة» بمسرح الطليعة الخميس المقبل

يفتتح المخرج إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، في السابعة مساء الخميس المقبل 9 يونيو الحالي، العرض المسرحي الجديد «ليلة القتلة» من إنتاج فرقة مسرح الطليعة، والمقرر عرضها لمدة 15 ليلة بقاعة صلاح عبد الصبور.

«ليلة القتلة» قدمت احترافيًّا بمصر لأول مرة في عام 1979

من جانبه قال مخرج العرض الفنان صبحي يوسف إن مسرحية «ليلة القتلة» كتبها خوزيه تريانا عام 1965، قدمت احترافيًّا بمصر لأول مرة في عام 1979 على مسرح الطليعة بقاعة صلاح عبد الصبور، والتي كان يطلق عليها في ذلك التوقيت قاعة 79، وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.

المسرحية تأليف خوزيه تريانا، تمثيل نشوى إسماعيل، إميل شوقي، مروج، ياسر مجاهد، لمياء جعفر، شيماء يسري، ترجمة فتحي العشري، أشعار عوض بدوي، موسيقى وألحان محمد حمدي رءوف، ديكور وأزياء سماح نبيل، تصميم إضاءة إبراهيم الفرن، إخراج صبحي يوسف.