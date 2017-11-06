افتتاح الدورة 28 لصالون الشباب.. الأربعاء

علي راشديفتتح الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية الدورة الثامنة والعشرين لصالون الشباب بعد غد الأربعاء في السابعة مساءً بقصر الفنون، ويحضر الافتتاح عدد من قيادات وزارة الثقافة وأعضاء لجنة التحكيم والقوميسير العام الفنانة هديل نظمي ولفيف من الفنانين والنقاد والجمهور.وقال سرور في تصريحات

علي راشد

يفتتح الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية الدورة الثامنة والعشرين لصالون الشباب بعد غد الأربعاء في السابعة مساءً بقصر الفنون، ويحضر الافتتاح عدد من قيادات وزارة الثقافة وأعضاء لجنة التحكيم والقوميسير العام الفنانة هديل نظمي ولفيف من الفنانين والنقاد والجمهور.

وقال سرور في تصريحات صحفية:” يظل صالون الشباب الحدث الأهم أمام شباب الفنانين التشكيليين للتعبير عن قدراتهم وآراءهم وقضاياهم واهتماماتهم وأفكارهم من خلال العديد من مجالات الفن التشكيلي المتنوعة، وطالما استطاع شباب المبدعين أن يبهرونا بموهبتهم في توظيف مختلف الوسائط والأساليب والمدارس والخامات عند طرح أعمال تحمل وعي وفهم عميق للتحديات وللواقع المحلي والعالمي وهو المنتظر منهم هذا العام كذلك”.

يذكر أن هذه الدورة يشارك فيها 188 فنانا بإجمالى 199 عملا فنيا في مجالات عديدة من مجالات الفن التشكيلي، يتنافسون على جوائز الصالون البالغ إجمالي قيمتها 155 ألف جنية وتبلغ قيمة الجائزة الكبرى 20 ألف جنيه.