افتتاح الدورة السادسة لمعرض الصين والدول العربية في مدينة ينتشوان

افتتحت الدورة السادسة لمعرض الصين والدول العربية اليوم الخميس في مدينة ينتشوان، حاضرة منطقة نينغشيا الذاتية الحكم لقومية هوي بشمال غربي الصين.

وتجتذب الفعالية، التي تستمر لمدة أربعة أيام، ضيوفا قادمين من أكثر من 50 دولة مثل المملكة العربية السعودية وموريتانيا.

وتضم دورة المعرض لهذا العام معارض تجارية ومنتديات حول التجارة والاستثمار والزراعة الحديثة والتجارة عبر الحدود والسياحة الثقافية والصحة واستغلال الموارد المائية والتعاون في مجال الأرصاد الجوية.

الدورة السادسة لمعرض الصين والدول العربية

وتصل مساحة منطقة العرض في المعرض إلى نحو 40 ألف متر مربع، حيث تشارك أكثر من 1000 شركة محلية وأجنبية.

وأصبح معرض الصين والدول العربية الذي عقد لأول مرة في عام 2013، منصة هامة للجانبين لتعزيز التعاون العملي ودفع التعاون عالي الجودة للحزام والطريق.

واجتذب المعرض الذي يعقد برعاية وزارة التجارة والمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية وحكومة منطقة نينغشيا، اجتذب ما يزيد عن 400 ألف مشارك و 6000 شركة من 112 دولة ومنطقة خلال السنوات العشر الماضية، حيث تم التوقيع على أكثر من 1200 مشروع تعاوني في مجالات شملت الزراعة الحديثة والتكنولوجيات الفائقة والطب الحيوي.

وتعتبر الصين الآن أكبر شريك تجاري للدول العربية. وتضاعف حجم التجارة بين الجانبين تقريبا مقارنة بنظيره لعام 2012 ليصل إلى 431.4 مليار دولار أمريكي في العام الماضي، وفي النصف الأول من العام الجاري، بلغ حجم التجارة بين الجانبين 199.9 مليار دولار.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.