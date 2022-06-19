افتتاح الدورة السابعة من مؤتمر «وطن رقمي»

قال خالد إبراهيم، رئيس غرفة تكنولوجيا المعلومات إن مؤتمر وطن رقمي يعد منصة رسمية يتم من خلالها تحقيق أهداف غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات من خلال عدة محاور في مقدمتها العمل على تعزيز الابتكار ودعم رواد الأعمال.

وأضاف أن من هذا المنطلق سيشهد المؤتمر العديد من اللقاءات، بحضور اتحاد الصناعات والعديد من قادة شركات التكنولوجيا للتعرف على آخر مستجدات التحول الرقمي في مصر، من خلال الجلسات التي من المقرر أن يشهدها جلسات المؤتمر.

وأوضح ابراهيم في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها خلال مؤتمر وطن رقمي أنه من المقرر أن يعقد بحضور سفراء لفيف من الدول الأفريقية، لتعزيز المكانة الإقليمية، لافتا إلى أن التحول الرقمي أصبح أمرا مفروضًا لدفع قاطرة التنمية.