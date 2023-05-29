افتتاح الدورة التدريبية للطاقة الذرية فى مجال «معجل السيكلوترون»    

أفتتح الدكتور هداية أحمد كامل نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية للتدريب والتعاون الدولي، والدكتور خالد زهرمان ممثل الهيئة العربية للطاقة الذرية الدورة التدريبية عن” مجال معجل السيكلوترون” نظرية التشغيل – التطبيقات – الأمان” والتي تنظمها الهيئة العربية للطاقة الذرية بالتعاون مع الطاقة الذرية المصرية.

ويحضر الدورة مشاركين من ثمانية دول عربية وتشمل مصر، السعودية، اليمن ، العراق، تونس، ليبيا، فلسطين، وموريتانيا.

وقال الدكتور مجاهد ابراهيم الأبيض رئيس مشروع السيكلترون والمنسق الوطني للدورة بأنالسيكلوترون هو احد المعجلات الدائرية التى تستخدم فى تعجيل الجسيمات المشحونة و إكسابها طاقة كافية لاجراء بعض التفاعلات النووية التطبيقية فى مجالات عديدة اشهرها انتاج النظائر المشعة ذات الاستخدامات الطبيبة فى التشخيص و العلاج.

و قال أن الطلب قد زاد على استخدام السيكلوترونات فى الاونة الاخيرة فى جميع انحاء العالم بسبب التطور السريع فى تكنولوجيا التصوير الإشعاعى التى تعتمد على استخدام النظائر المشعة قصيرة الامد المنتجة بالسيكلوترون مما ادى الى تصنيع نوعيات صغيرة من السيكلوترونات للمراكز الطبية الاشعاعية الى جانب التطبيقات البحثية.

واضاف بأن الدورة ستشمل ثلاث محاور أساسية حيث يشمل المحور الأول: مفاهيم أساسية عن تكنولوجيا المعجلات النووية، المحور الثاني: التطبيقات المختلفة للسيكلوترون، والمحور الثالث: مبادئ الأمان النووى فى معامل السيكلوترون.

وقال زهرمان أن معرفة الاسس العلمية لهذه النوعية من الاجهزة النووية والالمام بتطبيقاتها و طرق الامان فى تشغيلها يعتبر ذو أهمية للمتخصصين فى هذا المجال و تهدف الدورة الى توعية المشاركين من الدول العربية بالجوانب العلمية والفنية بكل ما يخص عمل السيكلوترون و تطبيقاته المتعددة، كما أفاد بأن الدورة ستشمل تدريب نظري وعملي على السيكلوترون وملحقاته.

وقال هداية احمد أن الدورة المتخصصة تتيح الفرصة للأشقاء العرب من الباحثين و العلماء للتعرف وزيارة مجمع السيكلترون بأنشاص والتعرف على المعامل والامكانيات الملحقة به.

كما توفر فرصة لتبادل الخبرات و المعارف في المجالات العلمية والتطبيقية في مجالات عمل وتشغيل ووسائل الأمان النووي بالسيكلترون. كما أفاد بأن الهيئة تدعم التعاون الدائم مع الهيئة العربية للطاقة للذرية وترحب باستضافة جميع الأخوة المتدربين من الدول العربية الشقيقة.

وتقام الدورة بحضور الدكتور محمد ناصف قمصان رئيس الهيئة الأسبق واالدكتور حسن ابراهيم استاذ الفيزياء النووية بمركز البحوث النووية والدكتور يحيي شخاترة من الهيئة العربية للطاقة الذرية والدكتورة هداية سالم الاستاذ بمركز تكنولوجيا الاشعاع ولفيف من العلماء بالهيئة ، وستسمر على مدار خمسة أيام ، وتشمل زيارة للمركز الطبي العالمي بالعاشر من رمضان للتعرف على أحدث الاستخدامات للسيكلترون في المجالات الطبية